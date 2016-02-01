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В Минске хотят сократить время работы общественного транспорта?

01 февраля 2016 10:06
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Новости Беларуси. Время работы общественного транспорта в белорусской столице могут сократить уже в этом году.

Такое мнение в интервью «Вечернему Минску» озвучил директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов.

Валерий Шкуратов, директор государственного учреждения «Столичный транспорт и связь»:
В большинстве стран, в том числе в крупных городах, общественный городской транспорт работает до 23.00, а у нас до часу ночи. Я изучал опыт работы коллег в Хельсинки, Пекине, Шанхае. После 23.00 там ездят на такси. Вероятно, с нынешнего года и мы будем сокращать время работы транспорта. Начнем с метрополитена: возможно, в поздние часы увеличим интервалы движения поездов.

# общество # Общественный транспорт # Валерий Шкуратов

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