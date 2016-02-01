Как будут выглядеть города-спутники через 20 лет

2015-ый год запомнился минчанам «горячими» дискуссиями вокруг нового генерального плана города Минска. Сроки общественного обсуждения продлевались несколько раз. Архитектурное будущее Минска волнует абсолютно каждого. Сегодня о судьбе своих городов могут порассуждать жители Смолевич, Логойска, Заславля, Жабинки, Скиделя. Недавно были утверждены схемы комплексной территориальной организации областей и генеральные планы городов-спутников. Как будут выглядеть эти города через 10-20 лет – ответит гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Александр Хижняк, директор научно-проектного республиканского унитарного предприятия «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА».