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Как будут выглядеть города-спутники через 20 лет

01 февраля 2016 07:22
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2015-ый год запомнился минчанам «горячими» дискуссиями вокруг нового генерального плана города Минска. Сроки общественного обсуждения продлевались несколько раз. Архитектурное будущее Минска волнует абсолютно каждого. Сегодня о судьбе своих городов могут порассуждать жители Смолевич, Логойска, Заславля, Жабинки, Скиделя. Недавно были утверждены схемы комплексной территориальной организации областей и генеральные планы городов-спутников. Как будут выглядеть эти города через 10-20 лет – ответит гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Александр Хижняк, директор научно-проектного республиканского унитарного предприятия «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА».

# общество # Фотофакт # Архитектура # Александр Хижняк

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