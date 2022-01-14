Сотрудники крупнейшей белорусской обувной компании встретились с сенатором, чтобы обсудить изменения Конституции

Новости Беларуси. Общественный анализ и обсуждение проекта изменений Конституции продолжаются. Так, эксперты встретились с трудовым коллективом крупнейшей обувной компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новеллы Основного закона обсудили с сенатором Юрием Деркачом. Среди волнующих вопросов – как отразятся изменения на жизни белорусов, как долго займет процесс перехода к обновленной Конституции? Звучали и конкретные предложения.

Татьяна Нижник, мастер пошивочно-отделочного участка:

У нас одна из немногих стран, где медицинское обслуживание бесплатное. Хотелось бы, чтобы и дальше так продолжалось, вакцинация бесплатная – такие затраты. Реабилитация, исследования всяческие... Это очень хороший плюс гражданам.

Юрий Деркач, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Общение, которое происходит в коллективах, – это обратный перевод того, что вошло в Конституцию, изменения в статьи – для того, чтобы люди увидели, что не забыты их предложения, что эти предложения исходят от них. Самое главное, что они направлены на улучшение качества жизни наших людей.