Сотрудники крупнейшей белорусской обувной компании встретились с сенатором, чтобы обсудить изменения Конституции

Новости Беларуси. Общественный анализ и обсуждение проекта изменений Конституции продолжаются. Так, эксперты встретились с трудовым коллективом крупнейшей обувной компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Общественный анализ и обсуждение проекта изменений Конституции продолжаются. Так, эксперты встретились с трудовым коллективом крупнейшей обувной компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новеллы Основного закона обсудили с сенатором Юрием Деркачом. Среди волнующих вопросов – как отразятся изменения на жизни белорусов, как долго займет процесс перехода к обновленной Конституции? Звучали и конкретные предложения.
Татьяна Нижник, мастер пошивочно-отделочного участка:
У нас одна из немногих стран, где медицинское обслуживание бесплатное. Хотелось бы, чтобы и дальше так продолжалось, вакцинация бесплатная – такие затраты. Реабилитация, исследования всяческие... Это очень хороший плюс гражданам.
Юрий Деркач, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Общение, которое происходит в коллективах, – это обратный перевод того, что вошло в Конституцию, изменения в статьи – для того, чтобы люди увидели, что не забыты их предложения, что эти предложения исходят от них. Самое главное, что они направлены на улучшение качества жизни наших людей.
Новые подходы к образованию, участие в жизни страны. Проект обновленной Конституции обсудили с молодежью в Узде. Подробнее здесь.