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Сотрудники крупнейшей белорусской обувной компании встретились с сенатором, чтобы обсудить изменения Конституции

14 января 2022 06:41
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Новости Беларуси. Общественный анализ и обсуждение проекта изменений Конституции продолжаются. Так, эксперты встретились с трудовым коллективом крупнейшей обувной компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сотрудники крупнейшей белорусской обувной компании встретились с сенатором, чтобы обсудить изменения Конституции-1

Новеллы Основного закона обсудили с сенатором Юрием Деркачом. Среди волнующих вопросов – как отразятся изменения на жизни белорусов, как долго займет процесс перехода к обновленной Конституции? Звучали и конкретные предложения.  

Сотрудники крупнейшей белорусской обувной компании встретились с сенатором, чтобы обсудить изменения Конституции-4

Татьяна Нижник, мастер пошивочно-отделочного участка:
У нас одна из немногих стран, где медицинское обслуживание бесплатное. Хотелось бы, чтобы и дальше так продолжалось, вакцинация бесплатная такие затраты. Реабилитация, исследования всяческие... Это очень хороший плюс гражданам.  

Сотрудники крупнейшей белорусской обувной компании встретились с сенатором, чтобы обсудить изменения Конституции-7

Юрий Деркач, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Общение, которое происходит в коллективах, – это обратный перевод того, что вошло в Конституцию, изменения в статьи – для того, чтобы люди увидели, что не забыты их предложения, что эти предложения исходят от них. Самое главное, что они направлены на улучшение качества жизни наших людей.  

Сотрудники крупнейшей белорусской обувной компании встретились с сенатором, чтобы обсудить изменения Конституции-10

Новые подходы к образованию, участие в жизни страны. Проект обновленной Конституции обсудили с молодежью в Узде. Подробнее здесь.

# Конституция # общество # Юрий Деркач # Татьяна Нижник # Фотофакт

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