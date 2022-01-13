В ночь на старый Новый год в вальсе кружатся гости. В Большом театре Беларуси проходит бал

Новости Беларуси. Пышные платья, изящные образы и танцы до утра. Хорошая традиция: в Большом театре – большой бал. В ночь на старый Новый год в Оперном в полонезах и вальсах кружатся гости. Много часов репетиций и двери открыты в волшебный мир музыки, культурных и исторических традиций Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ольга Шерснева, СТВ:

В 2022 году есть и интересная особенность, которую уже отметила Кристина Сущеня – она как раз выходит на прямую связь со студией.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Сходу отвечаю на вопрос, касающийся повальсировать. Азам меня как раз только что и учили, буквально за пару минут до прямого эфира, тем самым движениям, которые мне пригодятся уже через несколько часов. Потому как через несколько часов произойдет главное событие этого вечера – это бал в честь старого Нового года в стенах Большого театра, где мы сейчас и находимся. У меня есть время подготовиться. Продолжая тему подготовки, хочется сказать о журналистской доле, потому как мы узнаем о событии, мероприятии, на котором нам доведется побывать, буквально за день, как вчера я и узнала. Шикарное платье найти я не успела, но это мне не помешало сполна проникнуться атмосферой, которая здесь царит. Конечно, хочется начать с уникального. Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января, и в 2022 году 13-й раз в Оперном проходит бал. Это бал-маскарад, вокруг меня много прекрасных барышень в пышных платьях, вместе с ними галантные кавалеры. Касательно концепции: мы пообщались с теми, кто организовывал этот бал-маскарад, в частности с режиссером постановщиком (подробнее здесь).

Кристина Сущеня:

После путешествия на главной сцене Большого театра, начнется самое долгожданное событие: сам бал-маскарад. Торжественное открытие будут сопровождать король и королева. Но и это еще не все: то, чего прежде никогда не было. Например, настоящая замковая мистерия традиционное действо – рождественский вертеп с участием артистов детского музыкального театра-студии и солистов оперы.