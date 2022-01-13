Китайский чай прямо на балу в Большом театре. Поговорили с мастером о правильном заваривании

Новости Беларуси. Пышные платья, изящные образы и танцы до утра. Хорошая традиция: в Большом театре – большой бал. В ночь на Старый Новый год в Оперном в полонезах и вальсах кружатся гости. Много часов репетиций и двери открыты в волшебный мир музыки, культурных и исторических традиций Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Сущеня, корреспондент: И вот еще что любопытного: в одном из уголков стен Большого театра мы в буквальном смысле смогли попасть в Китай. Это тот самый уголок, здесь рассказывали о лучших традициях китайского чая, как правильно его заварить. Специально для нас мастер рассказал, в чем секрет успеха настоящего китайского чая. Как любопытные журналисты, мы не смогли не попробовать.

Антон Левченко, чайный мастер:

Скажу вам честно: чтобы заварить вкусный китайский чай, нужна хорошая вода и хороший чай. Остальное в руках заваривающего. Любой чай можно заварить и невкусно, и вкусно. Все зависит от вашего желания. Но если сказать условно, то этих два ингредиента необходимы. Можно добавить третий – это любовь. Все будет вкусно и интересно.

Кристина Сущеня:

Я смотрю, людей уже много собирается присоединиться к мастер-классу. Вы замечаете интерес у белорусов к традициям заваривания китайского чая?

Антон Левченко:

Как ни странно, да. Интерес растет. Интересно наблюдать, как люди постепенно отказываются от масс-маркета, больше ценят свое здоровье, качественный чай. А качественный чай несет и пользу для организма.

Кристина Сущеня:

Тогда самое время пробовать. Мне отдает сеном. У каждого свое прочтение, да?