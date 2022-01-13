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Китайский чай прямо на балу в Большом театре. Поговорили с мастером о правильном заваривании

13 января 2022 19:44
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Новости Беларуси. Пышные платья, изящные образы и танцы до утра. Хорошая традиция: в Большом театре – большой бал. В ночь на Старый Новый год в Оперном в полонезах и вальсах кружатся гости. Много часов репетиций и двери открыты в волшебный мир музыки, культурных и исторических традиций Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Китайский чай прямо на балу в Большом театре. Поговорили с мастером о правильном заваривании-1

Кристина Сущеня, корреспондент:  
И вот еще что любопытного: в одном из уголков стен Большого театра мы в буквальном смысле смогли попасть в Китай. Это тот самый уголок, здесь рассказывали о лучших традициях китайского чая, как правильно его заварить. Специально для нас мастер рассказал, в чем секрет успеха настоящего китайского чая. Как любопытные журналисты, мы не смогли не попробовать.  

В чем секрет успеха идеального китайского чая?  

Китайский чай прямо на балу в Большом театре. Поговорили с мастером о правильном заваривании-4

Антон Левченко, чайный мастер:  
Скажу вам честно: чтобы заварить вкусный китайский чай, нужна хорошая вода и хороший чай. Остальное в руках заваривающего. Любой чай можно заварить и невкусно, и вкусно. Все зависит от вашего желания. Но если сказать условно, то этих два ингредиента необходимы. Можно добавить третий – это любовь. Все будет вкусно и интересно.  

Кристина Сущеня:  
Я смотрю, людей уже много собирается присоединиться к мастер-классу. Вы замечаете интерес у белорусов к традициям заваривания китайского чая?  

Антон Левченко:  
Как ни странно, да. Интерес растет. Интересно наблюдать, как люди постепенно отказываются от масс-маркета, больше ценят свое здоровье, качественный чай. А качественный чай несет и пользу для организма.  

Кристина Сущеня:  
Тогда самое время пробовать. Мне отдает сеном. У каждого свое прочтение, да?  

Китайский чай прямо на балу в Большом театре. Поговорили с мастером о правильном заваривании-7

Антон Левченко:  
Это нормально. Этим чай и уникален. Как ни крути, у каждого свои рецепторы, свое восприятие.  

# Бал # общество # Кристина Сущеня # Антон Левченко # Фотофакт

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