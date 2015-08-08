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Сотрудники Красного креста в Минске вышли на улицы, чтобы помогать прохожим бесплатной водой в жару

08 августа 2015 11:47
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Новости Беларуси. Такая погода настоящее испытание для метеозависимых людей. В жару резко увеличивается риск развития различных заболеваний. Могут обостряться хронические недуги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики рекомендуют избегать солнцепека, носить светлую одежду из  легких тканей и употреблять побольше жидкости.

В столице волонтеры раздают питьевую воду в местах массового скопления людей и оказывают первую помощь пострадавшим от жары. По улицам патрулирует машина с запасом спасительной влаги.  Вместе с водой горожане получают памятки о правилах собственной безопасности в условиях экстремально высоких температур.

Игорь Сидоренко, ведущий специалист по чрезвычайным ситуациям Белорусского общества красного креста Минской области:
Люди благодарят, но очень удивляются, что вода раздается бесплатно. Цель этой акции даже не столько напоить людей водой, сколько попутно рассказать о том, что в такую жару организм нуждается во влаге – именно в чистой теплой воде.

# общество # Погода в Беларуси # Игорь Сидоренко

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