Сотрудники Красного креста в Минске вышли на улицы, чтобы помогать прохожим бесплатной водой в жару

Новости Беларуси. Такая погода настоящее испытание для метеозависимых людей. В жару резко увеличивается риск развития различных заболеваний. Могут обостряться хронические недуги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики рекомендуют избегать солнцепека, носить светлую одежду из легких тканей и употреблять побольше жидкости.

В столице волонтеры раздают питьевую воду в местах массового скопления людей и оказывают первую помощь пострадавшим от жары. По улицам патрулирует машина с запасом спасительной влаги. Вместе с водой горожане получают памятки о правилах собственной безопасности в условиях экстремально высоких температур.

Игорь Сидоренко, ведущий специалист по чрезвычайным ситуациям Белорусского общества красного креста Минской области:

Люди благодарят, но очень удивляются, что вода раздается бесплатно. Цель этой акции даже не столько напоить людей водой, сколько попутно рассказать о том, что в такую жару организм нуждается во влаге – именно в чистой теплой воде.