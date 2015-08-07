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Белорусские арбузы со дня на день появятся в продаже

07 августа 2015 17:11
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Новости Беларуси. Белорусские арбузы со дня на день появятся в продаже. Чтобы ягода созрела — необходимо до 85 дней. Погода нынче благоприятствует бизнесу, который 6 лет назад развернул предприимчивый житель Кобринского района. Сейчас под солнцем в сутки плоды прибавляют по килограмму в весе. А созрев, составят достойную конкуренцию арбузам из России и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Виталий Гурич, главный консультант сельскохозяйственного предприятия:
За чистоту  в качестве нитратов  они  не идут ни в какое сравнение с южными  они там  их пичкают нитратами, что бы вырваться на рынок. Мы не рано на рынок  нам нечего рваться. То,  что наш арбуз будет всегда дешевле  одна же транспортировка это 1000 километров из Астрахани или Волгограда  естественно наши  всегда будут дешевле.

# общество # Сельское хозяйство # Виталий Гурич

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