Новости Беларуси. Белорусские арбузы со дня на день появятся в продаже. Чтобы ягода созрела — необходимо до 85 дней. Погода нынче благоприятствует бизнесу, который 6 лет назад развернул предприимчивый житель Кобринского района. Сейчас под солнцем в сутки плоды прибавляют по килограмму в весе. А созрев, составят достойную конкуренцию арбузам из России и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Гурич, главный консультант сельскохозяйственного предприятия:

За чистоту — в качестве нитратов — они не идут ни в какое сравнение с южными — они там их пичкают нитратами, что бы вырваться на рынок. Мы не рано на рынок — нам нечего рваться. То, что наш арбуз будет всегда дешевле — одна же транспортировка это 1000 километров из Астрахани или Волгограда — естественно наши всегда будут дешевле.