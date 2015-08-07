В Могилевской области трудоустроены почти 20 врачей и около 40 медработников из Украины

Новости Беларуси. Беларусь продолжает принимать тех, кто бежит от взрывов, стрельбы и нестабильности. В одной только Могилевской области трудоустроены почти 2 десятка врачей и около 40 медработников. Каждая семья обеспечена работой и, что самое главное, крышей над головой. Работают специалисты во всех уголках региона – и в городах, и в селах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В могилевской поликлинике Игорь Шумейко работает без малого год. В Беларусь молодой хирург вместе с супругой переехал из Украины в поисках спокойной жизни, чтобы можно было планировать будущее.

Игорь Шумейко, врач-хирург поликлиники №5 Могилева:

Приехали мы в связи с ситуаций на там на востоке. Мир не получается поддержать, идут военные действия. Сюда переехали. Нам предоставили рабочее место, выделили общежитие.

Врача-педиатра из Славгородской райбольницы любят и дети, и родители. Семья Светланы Гудухиной переехала в Беларусь из Запорожья. Оставаться на родине, где слышны отголоски боевых действий, было небезопасно. Взвесив все «за» и «против», семья с трёхлетним ребёнком выбрала Беларусь.

Светлана Гудухина, врач-педиатр Славгородской центральной районной больницы:

Положив руку на серде, никто никуда уже не собирается. Здесь кирпичик мы уже заложили. Планируем создать новую семью. Для полноценной семьи все есть - работа, жилье, достойный заработок.

Елена Аксенова, главный врач Славгородской центральной районной больницы:

Предоставление социальных льгот гражданам, которые приехали к нам из Украины на постоянное место жительства, особенно, если они специалисты, в которых нуждается район или республика, это очень правильно.

Социальный пакет и жилье. В Могилёвской области трудоустроились свыше полусотни медработников из Украины. Теперь они готовы помогать белорусам, которые в свое время оказали им помощь, предоставив кров и работу.