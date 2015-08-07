По всей Беларуси запрещено посещение лесов — объявлен красный уровень опасности

Новости Беларуси. Красный уровень опасности. В предстоящие выходные Беларусь по-прежнему будет находиться во власти аномальной жары. Плюс 36 обещают синоптики 8 августа. В воскресенье, 9 августа, — погода без изменений. Лишь в крайних северо-западных районах страны возможны кратковременные дожди с грозами. Это существенно не повлияет на пожароопасную ситуацию.

По всей Беларуси запрещено посещение лесов. Что касается автотранспорта, то проезжать на нём можно только по дорогам, ведущим к населенным пунктам, а также к обустроенным местам отдыха. В знойные дни медики рекомендуют особенно бережно относиться к собственному здоровью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Дубаневич, заместитель главного врача Минской городской станции скорой медицинской помощи:

Обращений относительно перегреваний, тепловых ударов, солнечных ожогов с 2 августа по сегодняшний день было восемь. Из них три пациента обслужены амбулаторно, пять пациентов доставлены в стационар.