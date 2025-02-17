Сотрудники ГАИ запустили профилактическую акцию «Если любишь – вези безопасно»

Инспекторы ДПС организуют дежурства на наиболее напряженных участках улиц и дорог вблизи учреждений образования. Это одна из мер, направленных на предупреждение происшествий с участием детей и подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начался комплекс профилактических мероприятий под слоганом «Если любишь – вези безопасно». В 2024 году в стране 202 ребенка-пассажира получили травмы в ДТП, 14 из них погибли. При этом каждый второй несовершеннолетний перевозился с нарушением установленных правил.

Анна Банадык, официальный представитель Главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Поездка маленьких пассажиров в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих их весу и росту. Детей, достигших 12-летнего возраста, либо рост которых превышает 150 сантиметров можно перевозить без автокресла, но обязательно пристегивать ремнем безопасности. Если любите – везите безопасно.

В период проведения профилактической акции, которая продлится по 21 февраля, пресечению нарушений правил перевозки, посадки и высадки несовершеннолетних будет уделяться особое внимание.