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Сотрудники ГАИ запустили профилактическую акцию «Если любишь – вези безопасно»

17 февраля 2025 13:40
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Инспекторы ДПС организуют дежурства на наиболее напряженных участках улиц и дорог вблизи учреждений образования. Это одна из мер, направленных на предупреждение происшествий с участием детей и подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники ГАИ запустили профилактическую акцию «Если любишь – вези безопасно»-2

В Беларуси начался комплекс профилактических мероприятий под слоганом «Если любишь – вези безопасно». В 2024 году в стране 202 ребенка-пассажира получили травмы в ДТП, 14 из них погибли. При этом каждый второй несовершеннолетний перевозился с нарушением установленных правил.

Сотрудники ГАИ запустили профилактическую акцию «Если любишь – вези безопасно»-4

Анна Банадык, официальный представитель Главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Поездка маленьких пассажиров в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих их весу и росту. Детей, достигших 12-летнего возраста, либо рост которых превышает 150 сантиметров можно перевозить без автокресла, но обязательно пристегивать ремнем безопасности. Если любите – везите безопасно.

В период проведения профилактической акции, которая продлится по 21 февраля, пресечению нарушений правил перевозки, посадки и высадки несовершеннолетних будет уделяться особое внимание.

# ГАИ # Анна Банадык

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