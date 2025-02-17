В 80 лет помогает ученикам с математикой и занимается коллекционированием. Побывали в гостях у талантливой учительницы

Квартира Людмилы Антоновой полна книг. Их здесь тысячи. Часть – издания, связанные с творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Тут и его произведения, и альбомы с рисунками классика, открытки, труды выдающихся пушкиноведов, воспоминания и переписка современников. Это самая большая коллекция «пушкинианы» в Пуховичском районе, где живет сегодня Людмила Илларионовна.

Людмила Антонова, пенсионерка, учитель математики:

Много лет назад меня заинтересовали книги о Пушкине. Ну, разумеется, Пушкин – программное произведение, мы все читали. У меня было семь разных изданий Евгения Онегина. Очень интересное, иллюстрированное издание. У меня был Пушкин на английском и немецком языках. И не только стихи Пушкина. У меня было собрание сочинений издания 1946 года.

Свою любовь к литературе и искусству она передавала ученикам. Людмила Антонова педагог. Полвека она посвятила обучению детей. Хотя преподавала в школе не литературу и язык, как подумали многие, а математику. Людмила Антонова:

Мои ученики обожали брать мои школьные книжки, потому что там все подчеркнуто. Выписаны характеры, выписаны портреты прямо в самих книжках. Литература была вне уроков. Как и еженедельное посещение столичных театров и спортивных соревнований.