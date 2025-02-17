В 80 лет помогает ученикам с математикой и занимается коллекционированием. Побывали в гостях у талантливой учительницы
Квартира Людмилы Антоновой полна книг. Их здесь тысячи. Часть – издания, связанные с творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Тут и его произведения, и альбомы с рисунками классика, открытки, труды выдающихся пушкиноведов, воспоминания и переписка современников. Это самая большая коллекция «пушкинианы» в Пуховичском районе, где живет сегодня Людмила Илларионовна.
Людмила Антонова, пенсионерка, учитель математики:
Много лет назад меня заинтересовали книги о Пушкине. Ну, разумеется, Пушкин – программное произведение, мы все читали. У меня было семь разных изданий Евгения Онегина. Очень интересное, иллюстрированное издание. У меня был Пушкин на английском и немецком языках. И не только стихи Пушкина. У меня было собрание сочинений издания 1946 года.
Свою любовь к литературе и искусству она передавала ученикам. Людмила Антонова педагог. Полвека она посвятила обучению детей. Хотя преподавала в школе не литературу и язык, как подумали многие, а математику.
Людмила Антонова:
Мои ученики обожали брать мои школьные книжки, потому что там все подчеркнуто. Выписаны характеры, выписаны портреты прямо в самих книжках.
Литература была вне уроков. Как и еженедельное посещение столичных театров и спортивных соревнований.
Людмила Антонова:
Я целый класс сводила на футбол с Эдиком Стрельцовым. Сама лично пришла к директору школы и говорю: «Игорь Николаевич, вы хотите, чтобы сейчас наши побежали поодиночке на стадион?» Он на меня смотрит, я говорю: «Стрельцов играет на поле. Ну что вы ждете, что будет? Ну сейчас побегут мальчишки, будете месяц с ними разбираться. Давайте на час отпускайте меня и мальчишек. Мы идем смотреть на футбол Стрельцова. А потом я урок проведу». Он говорит: «Люда, веди, куда хочешь».
Ее ученики становились победителями олимпиад и научных конференций разного уровня, поступали в престижные вузы и достойно сдавали предмет на вступительных экзаменах. Несмотря на то, что женщина уже давно находится на заслуженном отдыхе, она до сих пор помогает школьникам в математике. А ведь ей на днях исполнится 80 лет! И помнит каждого своего ученика.
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