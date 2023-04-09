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Сотрудники ГАИ усилили меры безопасности в период праздников. Особое внимание – бесправникам и нарушителям

09 апреля 2023 11:04
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Новости Беларуси. В период праздников особое внимание уделяется мерам безопасности. За соблюдением порядка у мест проведения религиозных мероприятий следят сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инспекторы дорожно-патрульной службы регулируют потоки транспорта и пешеходов, пресекают нарушения и оказывают помощь участникам движения, которые в ней нуждаются. Особое внимание – пресечению вождения без прав и в нетрезвом виде.

Сотрудники ГАИ усилили меры безопасности в период праздников. Особое внимание – бесправникам и нарушителям-1

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Наряды дорожно-патрульной службы ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, регулирование транспортных и пешеходных потоков, пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. В первую очередь инспекторы уделят внимание своевременному выявлению нетрезвых и не имеющих права управления водителей. Не останутся без внимания нарушающие пешеходы и велосипедисты. В связи с увеличением интенсивности дорожного движения на загородных дорогах настоятельно рекомендуем водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке.

Сотрудники ГАИ усилили меры безопасности в период праздников. Особое внимание – бесправникам и нарушителям-4

Водителей призывают быть взаимовежливыми, соблюдать скоростной режим и воздержаться от опасных маневров. Пешеходам рекомендуют проявлять повышенную внимательность при пересечении проезжей части.

# ГАИ # общество # Анна Банадык # Фотофакт

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