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Сотрудники ГАИ Минска проводят информационную кампанию «На каникулах дети – мы за них в ответе!»

30 октября 2024 17:45
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С акцентом на предупреждение несчастных случаев и минимизацию количества ДТП с участием детей. В связи с началом осенних каникул столичная Госавтоинспекция проводит информационную кампанию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники ГАИ Минска проводят информационную кампанию «На каникулах дети – мы за них в ответе!»-2

В фокусе внимания дорожной милиции – соблюдение правил перевозки детей в автомобиле, наличие световозвращающих элементов у пешеходов. Также сотрудники ГАИ проводят беседы с родителями. А еще – общаются с ребятами: проверяют их знание основных правил дорожного движения.

Сотрудники ГАИ Минска проводят информационную кампанию «На каникулах дети – мы за них в ответе!»-4

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
По окончании каникул, перед началом занятий сотрудники столичной Госавтоинспекции и иных служб милиции общественной безопасности, совместно с представителем БРСМ будут нести службу на участках улично-дорожной сети наиболее подверженных риску совершения ДТП с участием детей.

Профилактическая кампания продлится по 6 ноября включительно.

# ГАИ # ДТП # Дети

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