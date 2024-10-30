Сотрудники ГАИ Минска проводят информационную кампанию «На каникулах дети – мы за них в ответе!»

С акцентом на предупреждение несчастных случаев и минимизацию количества ДТП с участием детей. В связи с началом осенних каникул столичная Госавтоинспекция проводит информационную кампанию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В фокусе внимания дорожной милиции – соблюдение правил перевозки детей в автомобиле, наличие световозвращающих элементов у пешеходов. Также сотрудники ГАИ проводят беседы с родителями. А еще – общаются с ребятами: проверяют их знание основных правил дорожного движения.