Общежитие БНТУ введут в эксплуатацию до конца 2024-го

В Минске до конца 2024 года свои двери распахнет общежитие БНТУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Оно рассчитано на 1030 мест. На объекте завершаются строительно-монтажные работы.

Сейчас устанавливают мебель, идет наладка и проверка оборудования. В современном общежитии созданы комфортные условия. Блоки состоят из двух- и трехместных комнат. В них есть кухни, меблированные и укомплектованные электроплитами и холодильниками, а также душевая и санузел. Кроме того, в здании будет тренажерный зал и зал для фитнеса, медицинский пункт, буфет и прачечная. Особенность общежития в том, что на 16-м и 17-м этажах блоки двухуровневые.

Виктория Митрошина, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Первомайского района:

Объект будет обеспечен вводом в эксплуатацию в ближайшее время. Заказчиком начата работа приемочной комиссии. Идет сбор справок и заключений эксплуатирующих организаций. Надеемся, что в текущем году двери общежития распахнутся для студентов и преподавательского состава БНТУ.

Параллельно завершается благоустройство и озеленение территории. На объекте трудится 2,5 сотни человек.