В Минске стартовал XII фестиваль педагогических идей и решений

В Минске стартовал XII молодежный фестиваль педагогических идей и решений. Уникальный интенсив направлен на обмен опытом и внедрение инновационных подходов в образовательный процесс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он собрал 150 молодых педагогов со всей страны, а также учителей из России. В программе мастер-классы, научно-практические конференции, дискуссии, тренинги и множество интерактивных площадок. Участники смогут обсудить актуальные проблемы и получить ценные советы от опытных педагогов. Это уникальная возможность для молодых специалистов не только расширить свои знания, но и наладить профессиональные связи с коллегами.

Юлия Виноградова, учитель биологии и географии гимназии № 10 имени дважды Героя Советского Союза П.Я. Головачева:

Дети сейчас требуют много нового, современного, а именно коммуникация с педагогами помогает найти эти новые подходы, методы и новые решения.

Марина Ильина, член совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета:

Мы проводим методические мероприятия для того, чтобы показать молодым людям их значимость, чтобы ввести их в профессию. Вот этот фестиваль – яркое подтверждение передачи опыта старшими поколениями младшим.

Из года в год форум объединяет педагогическое сообщество и вдохновляет на образовательные проекты. Бессменный символ фестиваля – зеленое яблоко, знак молодости, здоровья и новых возможностей.