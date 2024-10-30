С начала 2024 года проект «Восстановление святынь Беларуси» объединил более тысячи человек

Духовное развитие и сохранение историко-культурного наследия. С начала года проект «Восстановление святынь Беларуси» объединил более тысячи молодых людей. В рамках инициативы прошло порядка 150 благотворительных мероприятий: столичная молодежь помогает в благоустройстве храмов, очистке территорий, и даже проводит мелкие ремонтные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Два десятка учащихся Минского технологического колледжа объединились в созидательном труде на благо Храма Всех Святых.

Помощников на прихрамовой территории всегда много. Это активная молодежь. В основном ребята убирают опавшую листву, красят инвентарь, высаживают растения. Среди добровольцев и шестнадцатилетний Константин Скороход. Юноша живет по-соседству, часто ходит в храм вместе с семьей. Поэтому любит, чтобы вокруг глаз радовало. Пришел с одногруппниками из колледжа. Желающих помочь оказалось так много: больше, чем метл и лопат.

Константин Скороход, учащийся Минского политехнического колледжа: В данном мероприятии мы участвуем довольно-таки часто от нашего колледжа. В принципе, мероприятие очень нравится нам. Помогаем нашим церквям с работами на их территории. И одновременно поддерживаем культуру нашей страны.

Иерей Дмитрий Матвеев, клирик Всехсвятского прихода:

Та благодать, которая здесь присутствует – невидима. Она касается сердца каждого человека, кто приходит сюда убраться, побыть наедине или просто за компанию. Все равно действие благодати божьей чудесным образом преображает человека

Основная работа попадает на межсезонье. Ребята обрезают ветки у деревьев и кустарников, обновляют заборы. Перекладывают плитку. Дают работу относительно специализации. Например, электрики из Минского политехнического колледжа меняют проводки. Многие из ребят признаются, благодаря такой работе на прихрамовой территории стали по-другому относится ко многим вещам, а еще чаще общаться со священнослужителями и приходить в церковь.