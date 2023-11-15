Сотрудники Фонда социальной защиты населения побывали во Дворце Независимости с экскурсией

Символ независимости и единства, гордость всей белорусской нации – Дворец Независимости распахнул свои двери для гостей. Возможность пройти по величественным залам, где ежедневно пишется история нашей страны, получили сотрудники Фонда социальной защиты населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе делегации около сотни человек, которые приехали со всех уголков Беларуси. Переступив порог Дворца, посетители уже не могли скрыть восхищения: великолепные интерьеры производят сильное впечатление, особенно когда знаешь, что все это создано руками белорусов. Гостей познакомили с историей и тайнами Дворца, провели по кабинетам, где проходили встречи глав государств. Каждый участник экскурсии мог прикоснуться к деталям величественного убранства и, конечно, сделать памятные фото.

Валентина Ханина, заместитель начальника Минского городского управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси: Мы очень долго ждали, наконец-то мы сюда попали. Впечатления, знаете, прям сердечко колотится. Очень хотелось увидеть «Зеленый» зал, где была «Нормандская четверка», переговоры, которые длились очень долго. Очень интересная экспозиция, очень интересные фотографии нашего Президента.

Елена Шестопалова, главный специалист Минского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Здесь атмосфера, вот это величие, мощь нашего государства, нашей страны. И настолько все продумано здесь до мелочей! Мы сейчас были в Каминном зале. Нам рассказали историю о люстре, что здесь продумано даже в том плане, что когда ведутся переговоры, должно быть сконцентрировано внимание. И дизайнеры продумали все до мелочей, даже эту большую люстру, которая, казалось бы, для этого зала, может, и великовата.

К слову, в экскурсионный график Дворца была внесена еще одна программа. Накануне дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – подарок получили более 100 представителей молочной отрасли страны.