Комплексы РСЗО «Полонез-М» поступили на вооружение белорусской армии – Минобороны

Белорусская армия укрепляет оборонный потенциал. Военно-политическая напряженность в европейском регионе возрастает. Без перемен и на западном фронте – у границ Беларуси сосредотачивается все больше вооружений и сил НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша главная задача не допустить агрессии и развязывания военных действий.

В этой связи в боевой строй становятся новейшие образцы оружия. Как сообщает Министерство обороны, 15 ноября на вооружение армии поступили комплексы «Полонез-М». Их торжественно передали реактивной артиллерийской бригаде Вооруженных Сил.

Реактивная система залпового огня от отечественного военпрома не уступает мировым аналогам, а по некоторым техническим решениям даже превосходит похожие разработки. Основные тактико-технические характеристики новых полонезов улучшены по сравнению с предшественником и позволяют одной боевой машиной одновременно нанести с высочайшей точностью удар по восьми целям на дальности до 300 километров. Это могут быть командные пункты, арсеналы с боеприпасами, скопление техники и сосредоточение живой силы.

Вместе с тем поступление такого оружия не несет угрозы другим странам. Беларусь не собирается на кого-либо нападать – об этом неоднократно заявлял Александр Лукашенко. А принятие новых образцов вооружения является одним из элементов стратегического сдерживания.