Сотрудники Департамента охраны МВД отметили профессиональный праздник

На защите жизни и имущества. 29 октября профессиональный праздник отметили сотрудники Департамента охраны Министерства внутренних дел. Одного из самых элитных подразделений милиции 61 год! Символ охраны - сова, потому сотрудники с особой бдительностью стоят на страже правопорядка.

Особое внимание в эти дни ветеранам службы, тем, кто зарождал традиции милицейского подразделения. Владимир Евгеньевич Орловский - ровесник охраны. Службе в милиции отдал четверть века. И сегодня частый гость в областном управлении. Опыт ветерана востребован молодыми сотрудниками.

Владимир Орловский прошел путь от рядового инспектора до заместителя начальника областного управления. Об этом в программе «Центральный регион» на СТВ!