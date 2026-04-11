Сотрудники Белстата приняли участие в благоустройстве территории мемориального комплекса «Тростенец»

В годы войны это был не лагерь, а фабрика смерти. Согласно последним официальным данным, здесь погибли не менее 546 тысяч человек. Многие факты тех страшных лет до сих пор вскрываются в ходе расследования уголовного дела по факту геноцида белорусского народа Генеральной прокуратуры. Свозили сюда для уничтожения оккупанты население не только из Беларуси, но и из других государств Центральной и Западной Европы. Великое преступление против человечности – мы не в праве забыть.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Это очень важная традиция, и мы стараемся в преддверии, либо в сам день субботника приезжать убирать мемориальные объекты, памятники для того, чтобы не просто навести чистоту, но и сохранить историческую память. Для того, чтобы люди помнили о том, что сделали наши деды и прадеды, какой ценой досталась победа. И наш вклад в порядок – это и есть сохранение той истории, которая достанется нашим детям, которые будут помнить о том, что мир достается очень тяжелой и кровопролитной ценой.

Сотрудники Белстата почтили память жертв нацистского террора, приняв участие в траурной церемонии возложения цветов в «Тростенце».