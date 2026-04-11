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Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают в Беларуси

11 апреля 2026 07:52
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По решению Организации Объединенных Наций 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об интернациональном восстании в Бухенвальде в 1945-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают в Беларуси-2

На карте Европы в годы Второй мировой войны жернова смерти перемалывали миллионы судеб. На территории Беларуси действовало 578 лагерей смерти. Наиболее крупные из них находились в Минске, в районе Немиги, и Тростенце, а также в Озаричах, Гомеле, Полоцке и Бобруйске. В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла около трех миллионов человек – это каждый третий житель. Ежегодно их память чтят и в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Траурные митинги сегодня состоятся у мемориалов и памятников.

# Великая Отечественная война

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