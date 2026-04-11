В мемориальном комплексе «Шталаг-352» почтили память узников фашизма

Цветы легли к подножию мемориала концлагеря «Шталаг-352». Представители депутатского корпуса, местной власти, свидетели тех жутких событий и молодежь отдали дань памяти тем, кто навсегда остался по ту сторону колючей проволоки, кто погиб, но не склонился перед лицом коричневой чумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Шталаг-352» навсегда останется в истории как один из самых страшных концлагерей, действовавших на территории нашей страны. Условия, созданные здесь нацистами, были смертельным приговором с первого дня. Лагерь смерти создали специально для тех солдат, кто, оказавшись в плену, не присягнул на верность фашистам. Они предпочли смерть в мучениях. За годы войны здесь, по разным оценкам, были замучены более 80 тысяч человек.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Каждое поколение переживает радости, горести и передает эту историю следующим поколениям. Если мы не будем помнить о подвиге нашего народа, о тех великих страницах истории, которые построили сегодняшнюю мирную светлую жизнь на нашей любимой родине, то у нас не будет будущего.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Мы ничего не забудем, но самое главное, что мы любое наше мероприятие, любую нашу акцию проводим во имя мира. Подчеркнуть еще раз, что нам войны хватило. Наша задача – сделать все, чтобы этого не повторилось. Наши дети жили в мире, в спокойствии, в радости.

Сегодня в нашей стране проживают около пяти тысяч бывших узников фашизма. В преддверии Дня Победы, с 4 по 8 мая, им выплатят материальную помощь от государства в размере полутора тысяч рублей.