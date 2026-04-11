Как в столичных школах формируют интерес к космическим технологиям – обсудят в ток-шоу «Большой город»

Как в столице рождается «инженерное мышление» – от школьных проектов до участия в серьезных международных проектах – смотрите 12 апреля в ток-шоу «Большой город».

12 апреля исполнится 65 лет с момента полета Юрия Гагарина в космос. День авиации и космонавтики отметит и Беларусь. Мы – космическая держава. В 2012 году был запущен первый национальный спутник, а в марте 2024-го состоялся полет Марины Василевской на МКС. Страна развивает космическую инфраструктуру, производит оптические приборы для орбиты и активно сотрудничает с Россией в рамках Союзных программ. Этой теме традиционно уделяется огромное внимание – от научных разработок до подготовки будущих инженеров. И начинается все задолго до университетов – с кружков и занятий в специализированных классах.

Как в столичных школах и учреждениях дополнительного образования формируется интерес к инженерии, авиации и космическим технологиям.

Такие модели на городских соревнованиях ребята запускают более чем на 30 метров. И здесь я могу легко ее запустить.

Какие возможности сегодня есть у детей и подростков: от кружков авиамоделирования до специализированных классов по беспилотной авиации.