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Сотрудник нарушил должностную инструкцию или наниматель вовремя не даёт зарплату? Юрист объяснил, как решить проблему

10 ноября 2021 09:03
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Компания в беде по вине одного из сотрудников? Кто же будет платить по счетам? Трудовой кодекс гласит: привлекать работников к ответственности можно только после тщательной проверки реальных причин порчи или потери имущества.

Сотрудник нарушил должностную инструкцию или наниматель вовремя не даёт зарплату? Юрист объяснил, как решить проблему-1

Александр Костюкевич, юрист:
Первое – должно быть противоправное действие, то есть работник должен нарушить свои должностные обязанности либо рабочую инструкцию. Должно быть виновное действие и причинно-следственная связь между действиями и причиненным ущербом.

Если вина доказана и работник соглашается с выдвинутыми ему претензиями, наниматель вправе самостоятельно взыскивать нанесенный компании ущерб. При этом сумма выплат не может превышать размера трехмесячной заработной платы сотрудника.

Сотрудник нарушил должностную инструкцию или наниматель вовремя не даёт зарплату? Юрист объяснил, как решить проблему-4

Александр Костюкевич:
Если работник согласен, выплачивает сумму ущерба, но сегодня у него просто нет таких денег, то каждый факт оплаты будет этот срок прерывать, и он опять начнет течь заново.

Когда полюбовно решить спорный вопрос не получается, самое время обращаться к букве закона. Суд расставит все точки над i.

Сотрудник нарушил должностную инструкцию или наниматель вовремя не даёт зарплату? Юрист объяснил, как решить проблему-7

Александр Костюкевич:
Если причиняет ущерб работник, мы должны понимать, что в течение года с момента, когда мы обнаружили, что ущерб причинен, мы имеем право обратиться в суд и взыскать ущерб, если в добровольном порядке работник отказывается погашать. Прежде чем обращаться в суд, мы должны должностную инструкцию посмотреть, работник должен в ней расписаться, должен быть документальный факт причинения ущерба в денежном выражении. Госпошлина оплачивается по ставке 5 %, если судебные издержки, адвокаты, то тоже можно на виновное лицо возложить.

Сотрудник нарушил должностную инструкцию или наниматель вовремя не даёт зарплату? Юрист объяснил, как решить проблему-10

Бывает, что и у сотрудников возникает ряд вполне обоснованных претензий к руководству. Самая острая тема, которая по праву занимает первое место на пьедестале, – своевременная выплата заработной платы. Порой наниматели не спешат поощрять сотрудников заслуженной наградой.

Александр Костюкевич:
Если несвоевременно выплачивается заработная плата, мы тоже должны помнить, что у нас установлен трехмесячный срок по таким категориям дел. В обязательном порядке нужно за этим следить и не пропускать.

В редких случаях установленный трехмесячный срок давности можно продлить. Затяжное течение болезни, экстренная госпитализация – это веские причины.

# Трудовые отношения # общество # Александр Костюкевич # Вероника Макаревич # Фотофакт

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