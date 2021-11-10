Сотрудник нарушил должностную инструкцию или наниматель вовремя не даёт зарплату? Юрист объяснил, как решить проблему

Компания в беде по вине одного из сотрудников? Кто же будет платить по счетам? Трудовой кодекс гласит: привлекать работников к ответственности можно только после тщательной проверки реальных причин порчи или потери имущества.

Александр Костюкевич, юрист:

Первое – должно быть противоправное действие, то есть работник должен нарушить свои должностные обязанности либо рабочую инструкцию. Должно быть виновное действие и причинно-следственная связь между действиями и причиненным ущербом. Если вина доказана и работник соглашается с выдвинутыми ему претензиями, наниматель вправе самостоятельно взыскивать нанесенный компании ущерб. При этом сумма выплат не может превышать размера трехмесячной заработной платы сотрудника.

Александр Костюкевич:

Если работник согласен, выплачивает сумму ущерба, но сегодня у него просто нет таких денег, то каждый факт оплаты будет этот срок прерывать, и он опять начнет течь заново. Когда полюбовно решить спорный вопрос не получается, самое время обращаться к букве закона. Суд расставит все точки над i.

Александр Костюкевич:

Если причиняет ущерб работник, мы должны понимать, что в течение года с момента, когда мы обнаружили, что ущерб причинен, мы имеем право обратиться в суд и взыскать ущерб, если в добровольном порядке работник отказывается погашать. Прежде чем обращаться в суд, мы должны должностную инструкцию посмотреть, работник должен в ней расписаться, должен быть документальный факт причинения ущерба в денежном выражении. Госпошлина оплачивается по ставке 5 %, если судебные издержки, адвокаты, то тоже можно на виновное лицо возложить.