День библиотек отмечается 15 сентября в Беларуси

Новости Беларуси. 15 сентября, в день библиотек, их сотрудники вышли к своему читателю. Так работники одного из крупнейших научных хранилищ страны – Президентской библиотеки – задали незамысловатые вопросы прохожим. В стиле «Как пройти в нашу библиотеку?», «Какую последнюю книгу Вы прочли?» Все опрошенные в подарок получили читательский билет. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ даже в век информационных технологий предпочитает книгу печатную, чем и привлек внимание организаторов этой акции.

Максим Слиж, СТВ:

Центральное место в библиотечной системе страны, конечно, за «Алмазом». С его уникальными фондами и архитектурным решением. Сегодня по всей стране действует более 9 тысяч библиотек. В количественном соотношении получается, что в каждом районе Беларуси хранят свои книжные сокровища окало семидесяти ценных камней.

Один из них – Холмечская сельская библиотека. В новом здании все фонды и архивы. Сегодня Елена Найденко не без гордости рассказывает о том, что так сердце греет.

Елена Найденко, библиотекарь Холмечской сельской библиотеки:

Фонд нашей библиотеки – 10 тысяч экземпляров. Также ежегодно поступает новая литература – белорусская, русская, зарубежная, а также детская литература.

Книгохранилище, читальный зал, копи-центр и даже бесплатный wi-fi. Всё это сделало Холмечскую библиотеку настоящим культурным центром агрогородка. На отсутствие у читателей интереса к литературе и новой информации здесь не жалуются.

Читатель Холмечской сельской библиотеки:

Я хожу часто, каждый день после школы. Читаю книжки, ловлю wi-fi.

А в Президентской библиотеке Республики Беларусь в день праздничный устроили акцию. У прохожих библиотекари спрашивали название любимых книг, а в замен дарили флаера. Уже в библиотеке их можно обменять на абонемент и в течение месяца бесплатно пользоваться двухмиллионным архивом одного из крупнейших фондов страны.

Елена Винникова, заведующий отделом маркетинга Президентской библиотеки Республики Беларусь:

Библиотекари не должны ждать своих читателей на рабочих местах. Они должны проводить подобные мероприятия, выходить на улицы города, информировать о фонде, о библиотеке, о своих ресурсах.

Прохожий:

Все читаю в цифровом формате на планшете, компьютере. Но живую книгу, все-таки, ничто не заменит.

Библиотека имени Ефима Карского в Гродненской области – одна из старейших в Беларуси. Сегодня это крупный информационный и образовательный центр с возможностью оцифровывать даже музыкальные произведения. В этом году библиотеке исполняется 185 лет.

Лидия Мальцева, директор Гродненской областной научной библиотеки имени Е. Ф. Карского:

Что касается информационных технологий, то за последнее десятилетие я даже не могу назвать это шагом – это просто какой-то скачек. У нас сегодня современнейшая компьютерная, офисная техника. Мы все можем сделать для читателя.

Общий фонд белорусских библиотек сегодня более 200 миллионов экземпляров. И будь это рукопись 16 века, новинки отечественной или зарубежной литературы, специализированные издания – доступны они каждому.