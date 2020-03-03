«Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен». Чему и как в армии обучают сапёров

В посёлке «Сосны» под Минском часто слышны взрывы. Но местные жители привыкли. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили 2-ю ордена Красной Звезды инженерную бригаду. Здесь обучаются мастера подрывного дела – сапёры и инженеры.

Виктор Воробьёв, начальник штаба – первый заместитель 2-й ордена Красной Звезды инженерной бригады:

В мирное время бригады выполняют задачу по проведению гуманитарного разминирования части Минской области и одного района Гродненской области. Также выполняет задачу по подготовке специалистов для участия в соревнованиях, международных Армейских играх, а также по принятию участия в учениях, которые проводятся в масштабе Вооружённых сил. Также выполняет задачу по непосредственной подготовке военнослужащих для выполнения задачи инженерного обеспечения, поддержания в боеготовом состоянии воинского формирования.

Что такое гуманитарное разминирование? Вся Беларусь после войны была буквально напичкана бомбами, минами и снарядами. Их в огромном количестве находят до сих пор. И сразу же приезжают инженеры из «двойки». На счету капитана Артёма Шауро более двадцати двух тысяч уничтоженных взрывоопасных предметов. Имеет медаль за отвагу.

Артём Шауро, заместитель начальника оперативного отделения противоминного центра Вооружённых сил:

Участвовал в выполнении срочных заявок, также в сплошной очистке территории в Докшицком районе Витебской области. Там было много уничтожено взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны различного калибра, начиная от взрывателей к артиллерийским снарядам и заканчивая артиллерийскими снарядами 280, 203 калибра. Служит капитан Шауро в недавно созданном противоминном центре Вооружённых сил. Здесь обучаются сапёры высочайшего класса.

Сергей Демчишин, начальник противоминного центра Вооружённых сил:

Первая основная задача – это подготовка военнослужащих. У нас подготавливаются военнослужащие на трех циклах: по взрывным работам, так как инженеры выполняют задачи при чрезвычайных ситуациях – подрыв зданий, подрыв льда, освобождение мостов ото льда. Второй цикл – это гуманитарное разминирование. Это обезвреживание и уничтожение боеприпасов пережитков Великой Отечественной войны. Третий цикл – это противодействие самодельным взрывным устройствам.

Центр предполагает обучение бойцов в условиях, максимально приближенных к боевым. Учебные классы созданы по принципу жилого помещения, детского садика и других мест, где может быть установлено взрывное устройство.

По последнему слову оснащены и бойцы. Сергей Демчишин:

Это противоосколочный костюм. Разработан у нас в Беларуси. Модернизирован именно под наши условия. Производитель изготовил этот костюм именно по нашему заказу. Преимущества этого костюма – то, что отстегиваются рукава в летний период, чтобы удобнее было работать. «Коршун» – для обнаружения различного вида взрывателей. Находит везде. Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен.

В основном в противоминном центре служат офицеры. Оно и понятно, здесь нужна очень высокая квалификация. Но в самой бригаде задачи выполняют и солдаты-срочники.

Дмитрий Карман, военнослужащий 2-й Ордена Красной Звезды инженерной бригады:

Призвался в конце ноября. Уже третий месяц служу. Впечатления положительные. Когда шел в армию, никаких страхов, опасений не было. Потому что шел сам – хотелось как-то себя воспитать.

Артём Пунько, военнослужащий 2-й Ордена Красной Звезды инженерной бригады:

Я знал, что здесь уже совсем иные условия. Что все хорошо. И когда я сюда пришел, мне нравится. Хорошо кормят, все условия для жилья достойные, хороший коллектив, занятия спортом постоянные. Сергей Абрамчук, военнослужащий 2-й Ордена Красной Звезды инженерной бригады:

Призвался я сначала на военную срочную службу. Но так обстоятельства сложились, что попал на резерв. Служится хорошо. Выполняем все задачи, поставленные командованием.

Антон Дедюшко, военнослужащий 2-й Ордена Красной Звезды инженерной бригады:

Пришел в армию 2,5 месяца назад. Пока меня все устраивает. Никаких проблем. Ребята дружные, кормят тут тоже хорошо. Никаких претензий пока вообще не возникало. Как офицерский состав, как сержантский состав – абсолютно никаких проблем не возникало. Дружим. Дружно время проводим.

Сергей Абрамчук:

Ходили на стрельбы, автомат собирали на скорость. Соревновались с лейтенантами, со старшими лейтенантами. Составляли им большую конкуренцию в этом, так как имею опыт еще с младших классов. Ходили взрывать шашки, мины. Учились минировать противотанковые мины, а также разминировать.

Антон Дедюшко:

Первые дни – да, конечно, было сложно привыкать. Но со временем – с ребятами сплоченный коллектив, уже относишься к этому по-другому. Мужской коллектив, привыкаешь, начинаешь с ребятами больше ладить. И привыкаешь, что уже не дома, в армии, и уже ответственности у тебя побольше. И ты набираешься сил, новых возможностей для себя открываешь.

Сергей Абрамчук:

Командование дает очень большое вложение в резервистов. Информации очень много, а времени мало дается. Поэтому приходится усваивать это очень быстро. Стараться не выпускать ничего из виду и все, как губка, впитывать. В армии нет ничего страшного, чего могут бояться многие молодые ребята. Пришел, отслужил, получил опыт, мужество и вернулся домой со спокойной душой, отдав долг Родине.

Артём Пунько:

Был какой-то страх, но спустя время, проведенное здесь, он уходит. Замкнутость проявляется, потом постепенно знакомишься, понимаешь, какой распорядок дня, как правильно себя вести, как правильно с кем общаться, и становишься увереннее. И спустя 3 три месяца, ты уже как дом. Антон Дедюшко:

Дома элементарно даже носки стираешь в стиральной машине, а здесь все ты стираешь вручную. Ты учишься какой-то бытовой системе. Пытаешься сам для себя что-то сделать, а не так чтобы делал для тебя кто-то другой.