Прямой эфир

«Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен». Чему и как в армии обучают сапёров

03 марта 2020 13:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В посёлке «Сосны» под Минском часто слышны взрывы. Но местные жители привыкли. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили 2-ю ордена Красной Звезды инженерную бригаду. Здесь обучаются мастера подрывного дела – сапёры и инженеры.

«Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен». Чему и как в армии обучают сапёров-1

Виктор Воробьёв, начальник штаба – первый заместитель 2-й ордена Красной Звезды инженерной бригады:
В мирное время бригады выполняют задачу по проведению гуманитарного разминирования части Минской области и одного района Гродненской области. Также выполняет задачу по подготовке специалистов для участия в соревнованиях, международных Армейских играх, а также по принятию участия в учениях, которые проводятся в масштабе Вооружённых сил. Также выполняет задачу по непосредственной подготовке военнослужащих для выполнения задачи инженерного обеспечения, поддержания в боеготовом состоянии воинского формирования.

«Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен». Чему и как в армии обучают сапёров-4

«Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен». Чему и как в армии обучают сапёров-6

Что такое гуманитарное разминирование? Вся Беларусь после войны была буквально напичкана бомбами, минами и снарядами. Их в огромном количестве находят до сих пор. И сразу же приезжают инженеры из «двойки». На счету капитана Артёма Шауро более двадцати двух тысяч уничтоженных взрывоопасных предметов. Имеет медаль за отвагу.

«Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен». Чему и как в армии обучают сапёров-9

Артём Шауро, заместитель начальника оперативного отделения противоминного центра Вооружённых сил:
Участвовал в выполнении срочных заявок, также в сплошной очистке территории в Докшицком районе Витебской области. Там было много уничтожено взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны различного калибра, начиная от взрывателей к артиллерийским снарядам и заканчивая артиллерийскими снарядами 280, 203 калибра.

Служит капитан Шауро в недавно созданном противоминном центре Вооружённых сил. Здесь обучаются сапёры высочайшего класса.

«Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен». Чему и как в армии обучают сапёров-12

Сергей Демчишин, начальник противоминного центра Вооружённых сил:
Первая основная задача – это подготовка военнослужащих. У нас подготавливаются военнослужащие на трех циклах: по взрывным работам, так как инженеры выполняют задачи при чрезвычайных ситуациях – подрыв зданий, подрыв льда, освобождение мостов ото льда. Второй цикл – это гуманитарное разминирование. Это обезвреживание и уничтожение боеприпасов пережитков Великой Отечественной войны. Третий цикл – это противодействие самодельным взрывным устройствам.

«Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен». Чему и как в армии обучают сапёров-15

«Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен». Чему и как в армии обучают сапёров-17

Центр предполагает обучение бойцов в условиях, максимально приближенных к боевым. Учебные классы созданы по принципу жилого помещения, детского садика и других мест, где может быть установлено взрывное устройство.

«Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен». Чему и как в армии обучают сапёров-20

По последнему слову оснащены и бойцы.

Сергей Демчишин:
Это противоосколочный костюм. Разработан у нас в Беларуси. Модернизирован именно под наши условия.  Производитель изготовил этот костюм именно по нашему заказу. Преимущества этого костюма – то, что отстегиваются рукава в летний период, чтобы удобнее было работать. «Коршун» – для обнаружения различного вида взрывателей. Находит везде. Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен.

«Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен». Чему и как в армии обучают сапёров-23

В основном в противоминном центре служат офицеры. Оно и понятно, здесь нужна очень высокая квалификация. Но в самой бригаде задачи выполняют и солдаты-срочники.

«Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен». Чему и как в армии обучают сапёров-26

Дмитрий Карман, военнослужащий 2-й Ордена Красной Звезды инженерной бригады:
Призвался в конце ноября. Уже третий месяц служу. Впечатления положительные. Когда шел в армию, никаких страхов, опасений не было. Потому что шел сам – хотелось как-то себя воспитать.

«Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен». Чему и как в армии обучают сапёров-29

Артём Пунько, военнослужащий 2-й Ордена Красной Звезды инженерной бригады:
Я знал, что здесь уже совсем иные условия. Что все хорошо. И когда я сюда пришел, мне нравится. Хорошо кормят, все условия для жилья достойные, хороший коллектив, занятия спортом постоянные.

Сергей Абрамчук, военнослужащий 2-й Ордена Красной Звезды инженерной бригады:
Призвался я сначала на военную срочную службу. Но так обстоятельства сложились, что попал на резерв. Служится хорошо. Выполняем все задачи, поставленные командованием.

«Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен». Чему и как в армии обучают сапёров-32

Антон Дедюшко, военнослужащий 2-й Ордена Красной Звезды инженерной бригады:
Пришел в армию 2,5 месяца назад. Пока меня все устраивает. Никаких проблем. Ребята дружные, кормят тут тоже хорошо. Никаких претензий пока вообще не возникало. Как офицерский состав, как сержантский состав – абсолютно никаких проблем не возникало. Дружим. Дружно время проводим.

«Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен». Чему и как в армии обучают сапёров-35

Сергей Абрамчук:
Ходили на стрельбы, автомат собирали на скорость. Соревновались с лейтенантами, со старшими лейтенантами. Составляли им большую конкуренцию в этом, так как имею опыт еще с младших классов. Ходили взрывать шашки, мины. Учились минировать противотанковые мины, а также разминировать.

«Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен». Чему и как в армии обучают сапёров-38

Антон Дедюшко:
Первые дни – да, конечно, было сложно привыкать. Но со временем – с ребятами сплоченный коллектив, уже относишься к этому по-другому. Мужской коллектив, привыкаешь, начинаешь с ребятами больше ладить. И привыкаешь, что уже не дома, в армии, и уже ответственности у тебя побольше. И ты набираешься сил, новых возможностей для себя открываешь.

«Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен». Чему и как в армии обучают сапёров-41

Сергей Абрамчук:
Командование дает очень большое вложение в резервистов. Информации очень много, а времени мало дается. Поэтому приходится усваивать это очень быстро. Стараться не выпускать ничего из виду и все, как губка, впитывать. В армии нет ничего страшного, чего могут бояться многие молодые ребята. Пришел, отслужил, получил опыт, мужество и вернулся домой со спокойной душой, отдав долг Родине.

«Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен». Чему и как в армии обучают сапёров-44

Артём Пунько:
Был какой-то страх, но спустя время, проведенное здесь, он уходит. Замкнутость проявляется, потом постепенно знакомишься, понимаешь, какой распорядок дня, как правильно себя вести, как правильно с кем общаться, и становишься увереннее. И спустя 3 три месяца, ты уже как дом.

Антон Дедюшко:
Дома элементарно даже носки стираешь в стиральной машине, а здесь все ты стираешь вручную. Ты учишься какой-то бытовой системе. Пытаешься сам для себя что-то сделать, а не так чтобы делал для тебя кто-то другой.

«Сотовый телефон лежал за бетонной стеной и был обнаружен». Чему и как в армии обучают сапёров-47

Артём Жебит, военнослужащий 2-й Ордена Красной Звезды инженерной бригады:
Меня призвали на срочную военную службу, потом узнал, что можно перевестись на контракт. Долго думал об этом. На срочной службе я пробыл 11 месяцев, потом решился, все-таки, и перевелся на контракт.

Антон Дедюшко:
Третий, второй, первый период – все общаемся одинаково дружно. Никто не ругается ни с кем. Даже если есть какой-то конфликт, он очень быстро утекает. Папа мне сказал: «Служи, сын. Я тоже служил». Просто у меня все в семье служили из мужчин. И папа сказал: «Отслужишь – молодец!» А мама, да, переживала. Сказала, что «Ой, в армию! Как, полтора года?» Но потом как-то она смирилась с этим. Не жалею, потому что я считаю, в армии должен служить каждый парень.

# Армия Беларуси # общество # Виктор Воробьёв # Артём Шауро # Сергей Демчишин # Дмитрий Карман # Артём Пунько # Сергей Абрамчук # Антон Дедюшко # Атём Жебит

Другие новости рубрики

Все новости
«3 минуты проходит, как коза отдала молоко, и оно попало в холодильник». Как на белорусской ферме делают козьи сыры
03 марта 2020 13:17

«3 минуты проходит, как коза отдала молоко, и оно попало в холодильник». Как на белорусской ферме делают козьи сыры

Рабочий день длился столько, сколько мог стоять у станка. Как производили военную технику в 1941-м
03 марта 2020 10:32

Рабочий день длился столько, сколько мог стоять у станка. Как производили военную технику в 1941-м

Оказывается, конструкция «катюши» была с недочётами. Что исправили перед запуском серийного производства
03 марта 2020 10:25

Оказывается, конструкция «катюши» была с недочётами. Что исправили перед запуском серийного производства