«3 минуты проходит, как коза отдала молоко, и оно попало в холодильник». Как на белорусской ферме делают козьи сыры

Ежегодные исследования учёных-экологов заставляют потребителя среди и так привычных органических продуктов искать ещё более чистые. Причём на полках всё чаще появляются вывески с надписью ЭКО. В программе «Центральный регион» фермер Галина Крылова с трепетом рассказывает о своих подопечных копытных.

Галина Крылова, глава фермерского хозяйства:

Они очень отзывчивые на ласку, на то, что к ним приходит человек. Иногда они очень любят, чтобы их погладили. В племенном стаде сегодня – более тысячи коз, плюс молодые козлята. Однако в начале двухтысячных вообразить себе такое молодые фермеры из Дзержинского района не могли.

Галина Крылова:

Мы начали с овощей. Потом очистки овощей оставаться. Мы думали – чем заняться. Занялись свиньями. Но конкурировать с большими, крупными хозяйствами было очень сложно. Мы выращивали их как домашних. Но это было достаточно сложно. Поэтому мы стали искать эксклюзивную нишу. И в данном случае козы явились для нашей страны эксклюзивным вариантом, которым никто не занимался в промышленном масштабе. Только в домашнем хозяйстве, бабушки в деревнях в небольшом количестве. Поэтому мы занялись козами. Мы завезли племенных животных, и стало понятно, что заниматься ими очень интересно и экономически выгодно.

Поначалу Галина занималась хозяйством с мужем Дмитрием. Вместе изучили весь процесс от и до, а после наняли команду. Галина Крылова:

Здесь есть где совершенствоваться, есть куда развиваться – наращивать еще большее количество молока, которое востребовано. Востребован этот продукт у населения. У тех детей, которые страдают аллергией на коровий белок, очень востребовано козье молоко. И, в принципе, люди, которые поддерживают здоровый образ жизни, они тоже потребляют наше молоко.

Чтобы постоянно радовать потребителя, за качеством молока фермеры следят круглые сутки. Причём лично. Дмитрий Крылов, глава фермерского хозяйства:

В этой комнате – результат работы всего животноводства нашего. Здесь приходит молоко по трубе через одноразовый фильтр, и оно попадает в холодильник. Качество молока зависит от трех самых важных вещей: здоровье животных, чистое оборудование и быстрое охлаждение. За здоровье животных у нас отвечает ветеринарный врач, и хозяйка следит за этим очень внимательно. За чистое оборудование у нас отвечает автоматическая моечная машина. Она, как стиральная машина, за час промывает всю линию. И в следующую дойку приходишь – уже все чисто. И быстрое охлаждение реализуется путем автоматической подачи через фильтр – три минуты проходит до того момента, как коза отдала молоко, и оно попало в холодильник. Поэтому у нас молоко всегда качественное. Долгое время производственный процесс заканчивался именно на этом этапе. Молоко продавалось, фермеры получали прибыль и работали дальше. В какой-то момент Дмитрий и Галина поняли, что можно порадовать белорусов не только молоком, но также сыром и творогом.

Юлия Павлович, мастер фермерского хозяйства:

Молоко поступает сюда через насосы по трубам. Потом оно нагревается до нужной температуры, вносится фермент, вносится закваска. Потом – разрезание и формирование самого сыра. В цех фасовки поступает сыр свежий. Покрывается он специальным желтым покрытием. Вот этот сыр еще дня три, и будет паковаться в вакуумный пакет. Кстати, каждую головку сыра мастер заворачивает вручную, так что это ещё и отличный сувенир для любителей хэнд-мэйд. Виктория Макаренко, специалист по продажам фермерского хозяйства:

Реализуется у нас по трем каналам сбыта. Это курьерская служба – у нас есть курьеры, которые возят в разные районы Минска и реализуют там нашу продукцию. Потом это торговые сети города Минска плюс экспорт. Реализуем в Россию. Большая часть реализуется на местный рынок. И мы заинтересованы именно в местном рынке. Потому что мы с этими людьми живем, ради них и работаем.

Почти всё из того, что есть на ферме сейчас, хозяева сделали сами. Настала пора расширяться. Два года здесь строится целый научный центр развития козоводства. Дмитрий Крылов:

Там у нас убудут уже самые современные приемы обслуживания животных. Будет племенное дело, искусственное осеменение и даже трансплантация эмбриона.