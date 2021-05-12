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Суд по группе Тихановского – Статкевича начался в Могилёве

12 мая 2021 10:24
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Новости Беларуси. В Могилеве начался суд по группе Тихановского – Статкевича. Всего в деле фигурируют семь фамилий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всем обвиняемым инкриминируются различные части статьи Уголовного кодекса «Массовые беспорядки».

Суд по группе Тихановского – Статкевича начался в Могилёве -1

По информации следствия, фигуранты еще до попытки устроить провалившийся «беломайдан» засветились в финансируемых из-за рубежа незаконных объединениях, которые с помощью интернет-пространства пытались раскачать спокойствие в нашем обществе.

Отметим, что заседания суда по делу о массовых беспорядках участников группировки Тихановского – Статкевича проходят в закрытом режиме.

# Массовые беспорядки # общество # Сергей Тихановский # Николай Статкевич # Фотофакт

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