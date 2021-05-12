Суд по группе Тихановского – Статкевича начался в Могилёве

Новости Беларуси. В Могилеве начался суд по группе Тихановского – Статкевича. Всего в деле фигурируют семь фамилий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации следствия, фигуранты еще до попытки устроить провалившийся «беломайдан» засветились в финансируемых из-за рубежа незаконных объединениях, которые с помощью интернет-пространства пытались раскачать спокойствие в нашем обществе.

Отметим, что заседания суда по делу о массовых беспорядках участников группировки Тихановского – Статкевича проходят в закрытом режиме.