Сотни минчан приводят в порядок столицу после зимы, несмотря на морозную погоду

Новости Беларуси. Субботний марафон порядка продолжается. Несмотря на совсем не весеннюю погоду, сотни минчан взяли в руки грабли и лопаты. По всей столице 19 марта приводят в порядок после зимы парки, скверы, зоны отдыха, клумбы и детские площадки, убирают мусор.

Во Фрунзенском районе встречают весну новой дорожкой – за 2 часа работы удалось облагородить более километра будущей тропы здоровья.

Такие «генеральные уборки» будут проходить по всей стране еще месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Старовойтова, директор гимназии №31 Минска:

Мы сегодня с детьми, с родителями, жителями района действительно вкладываем душу и вкладываем свой непосредственный труд для того, чтобы эту зону сделать благоустроенной и приятной для отдыха жителей микрорайона Красный Бор, микрорайона Сухарево. Буквально час с лишним работаем, а мы уже выполнили те намеченные планы, которые определяли для себя.

Минчанин:

Конечно, это все правильно. Надо проводить такие субботники, чтобы что-то оставалось. Здесь же учатся наши дети, живут другие граждане, которые могут в выходной день прийти, погулять по дорожкам, выгулять собак, прийти с детьми, колясочками. Это ж классно. Да и в субботу – мороз и солнце, день чудесный! Немножко поработать – милое дело!