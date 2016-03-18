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«Час земли»: Минск присоединится к международной экологической акции 19 марта

18 марта 2016 18:29
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Новости Беларуси. Шестьдесят минут в пользу планеты. Завтра, 19 марта, в столице пройдет международная экологическая акция «Час земли». Ровно в 20.30 на 1 час погаснет освещение на центральных магистралях столицы. Подсветку выключат и на Национальной библиотеке.

Присоединиться к этому мероприятию могут и все желающие горожане. Достаточно всего лишь отключить ненужное электрооборудование или освещение в своих квартирах. Таким образом, приобщиться к бережному и рациональному расходованию энергоресурсов, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

# общество # Экология

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