Дмитрий Рябов: Весенняя погода в Минск придет только в начале апреля

Новости Беларуси. У небесной канцелярии другие планы. Несмотря на наступление календарной весны, в эти выходные в Минск вновь вернется зимняя погода. Синоптики прогнозируют гололедицу, метель, порывистый ветер и мороз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А вот когда минчанам ожидать возвращение весенней погоды узнаем у нашего главного специалиста по метеопрогнозам Дмитрия Рябова.

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:

В предстоящие выходные дни вместо настоящей весны к нам придет настоящая зимняя погода. Похолодает и уже в ночь на субботу температура воздуха ожидается от -5ºC до -7ºC, днем от -1ºC до -3ºC. Ощущение холода будет усиливать порывистый северный ветер.

В начале следующей недели, к сожалению, зимний характер погоды сохранится.

По предварительному прогнозу, по-настоящему весенняя погода в Минск придет только в начале апреля, когда температура воздуха будет подниматься выше +10 ºC.