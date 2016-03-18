Память жертв фашизма 18 марта почтили в Тростенце

Новости Беларуси. Кадры из мемориального комплекса Тростенец. Сегодня здесь почтили память жертв фашизма. Митинг-реквием собрал ветеранов, руководство столицы, иностранных дипломатов, представителей религиозных конфессий. Цветы и венки легли к центральному монументу «Врата памяти». На церемонии побывала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Тростенец все чаще называют фабрикой смерти и уроком, прогуливать который никак нельзя.

Матиас Тюмпель, председатель Дортмундского международного образовательного центра и Общего собрания участников Минского МОЦ им. Й.Рау:

Сегодняшнее мероприятие имеет для нас очень большое значение. Когда мы думали о жертвах Тростенца и Боговщины, долгое время это была открытая рана, поскольку не было мемориала на том месте, где они погибли. И мы благодарны городу Минску, городским властям за то, что они взяли на себя эту инициативу и создали здесь мемориальный комплекс.

Здесь, на территории более сотни гектаров на протяжении долгих трех лет фашисты зверски издевались над ни в чем неповинными. Мирными. Советские военнопленные, подпольщики, партизаны. Люди разных вероисповеданий и национальностей — славяне, евреи, цыгане. Не менее двухсот тысяч человек.

Григорий Абрамович, главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Республике Беларусь:

Когда мы находимся на этих церемониях вместе, мы и сами понимаем, что есть диалог. И членам нашей общины мы еще раз говорим о том, что в памяти, в молитве мы должны быть вместе, чтобы ничего не потерять из нашей истории, в которой не только праздники, но и скорбь.

По количеству погибших Тростенец стоит в одном ряду с Бухенвальдом, Освенцимом и Даха». Это крупнейшее на территории Беларуси место массового уничтожения людей в годы немецко–фашистской оккупации. Тростенец стал последним в списке безжалостных злодейств фашистов.

Уже после того как к центральному монументу легли цветы, на площадке рядом с «Вратами памяти» представители религиозных конфессий, чиновники и дипломаты высадили 3 вяза –деревья, высота и широко-раскинутые ветви которых олицетворяют источник силы и опоры. Затем в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых представители основных конфессий Беларуси заложили капсулу с землей и пеплом из лагеря смерти.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского Минска:

Прах неизвестных людей, чьи частицы растворились землей и остались в пепле, Господь ныне определил в храм, освященный в честь Всех Святых и, кто знает, может и в честь кого-то их них.

И вот еще одно интересное наблюдение. Когда в Тростенце высаживали вязы, пошел дождь, а капсулу в храме закладывали — солнце выглянуло. Ни это ли знак и небесное нисхождение?