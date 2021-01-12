Выиграли грант от посольства Японии. Как в Червене помогают людям с ограниченными возможностями?

Новости Беларуси. Червенский территориальный центр социального обслуживания населения выиграл грант от посольства Японии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь разработали проект по поддержке людей с ограниченными возможностями.

На выделенные средства планируют приобрести автомобиль для перевозки инвалидов. Это позволит и сельчанам посещать центр. Для них здесь работают кружки и творческие объединения.

Пока в мероприятиях принимают участие около 400 человек с ограниченными возможностями. Транспорт будет оборудован специальными подъемниками и поручнями.

Людмила Шаркова, директор Червенского территориального центра социального обслуживания населения:

Я думаю, что это будет очень хорошая поддержка для наших людей, которые проживают на территории нашего региона. Они много чего узнают, они получат какие-то дополнительные социальные услуги. По крайней мере, будут в социуме, будут адаптированы и будут реабилитироваться каким-то образом.