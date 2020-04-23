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Состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и Литвы

23 апреля 2020 07:48
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Новости Беларуси. 23 апреля состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и Литвы. Известно, что инициатором диалога выступила прибалтийская республика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и Литвы-1

Александр Лукашенко и Науседа Гитанас общались достаточно долго. Все подробности мы сообщим позже. Известно, что президент Литвы 22 апреля заявил, что намерен пообщаться с лидерами всех стран, которые входят в инициативу ЕС «Восточное партнерство».

# Беларусь-Литва # общество # Александр Лукашенко # Гитанас Науседа # Фотофакт

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