Новости Беларуси. 23 апреля состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и Литвы. Известно, что инициатором диалога выступила прибалтийская республика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Науседа Гитанас общались достаточно долго. Все подробности мы сообщим позже. Известно, что президент Литвы 22 апреля заявил, что намерен пообщаться с лидерами всех стран, которые входят в инициативу ЕС «Восточное партнерство».