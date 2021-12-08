Сказочная природа, спорт и СПА-процедуры. За каким отдыхом белорусы едут в санатории?

Новости Беларуси. К 2025 году 7 санаториев Минской области планируют сделать универсальными, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они станут доступными не только для инвалидов-колясочников, но и для людей с нарушениями слуха и зрения. На данный момент в санаторно-курортных организациях центрального региона создано 120 подобных номеров. В 2022 году их станет больше. Будет продолжено и постковидное оздоровление. Какие условия уже созданы для отдыха и оздоровления – в материале Юлии Примы.

Владимир Владимирович Генько в здравницу на берегу Нарочи приехал недавно, но ему есть с чем сравнить. В санаториях бывал не раз. Мужчина уже успел оценить широкий выбор процедур и высокое качество обслуживания.

Владимир Генько:

Мы приехали с супругой первый раз. Я даже не ожидал, что здесь так будет, честно говоря, правда понравилось. Особенно завтрак, обед и ужин просто замечательные. И вообще персонал очень хороший. Номера неплохие. Для двух человек, вы знаете, замечательно. 16 квадратов, плюс там телевизор есть, wi-fi подключение тоже есть, даже за это платить не надо. Через полгодика, может быть…. Сейчас зимой приехали, а вот планируем еще, может быть, если получится, летом приехать.

Юлия Прима, корреспондент:

Сейчас санатории Нарочанского края заполнены почти на 100 %. Приезжают оздоравливаться как из Беларуси, так из стран ближнего зарубежья. В некоторых санаториях предусмотрено лечение после COVID-19, для этого созданы все условия.

Сказочная природа, чистый воздух, современные программы оздоровления. Отдых на белорусских курортах пользуется популярностью даже в несезон. Поэтому и зимой нарочанские здравницы имеют хорошую заполняемость.