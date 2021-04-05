«Состоит из двух частей, передвигается пошагово». Посмотрите, какое новое спасательное средство тестируют в ОСВОД

Новости Беларуси. На Дзержинском водохранилище провалился под лед и утонул 62-летний минчанин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его тело нашли лишь через несколько дней. Это уже пятый несчастный случай с начала 2021 года. Но, как свидетельствует статистика, количество погибших уменьшается. Профилактические мероприятия дают результат. Лучшей в минувшем сезоне признана спасательная станция «Зубренок» – здесь не зафиксировано ни одного несчастного случая. Подробнее о ежедневной работе мядельских спасателей рассказала Вероника Сайко.

Оздоровительный центр «Зубренок» – это настоящий город в городе. Здесь ежегодно отдыхают тысячи детей. С активными подростками не расслабишься, тем более центр находится на берегу озера Нарочь, а вода – это дополнительный источник опасности. Поэтому прямо на территории «Зубренка» располагается одноименная спасательная станция. Но, к счастью, инцидентов с воспитанниками центра за последние годы не было. Дает плоды ежедневная профилактическая работа.

Вероника Сайко, корреспондент:

Радиус ответственности спасателей – 1 200 метров. Это не только береговая линия «Зубренка». Присматривать приходится и за взрослыми любителями зимней рыбалки.

В 2021 году происшествий зарегистрировано не было. А вот 12 человек получили предупреждения за безответственное поведение на воде. Конечно, купальный сезон еще впереди. Но статистика улучшается.

Александр Андреев, начальник спасательной станции «Зубренок»:

За 2019 год спасены были 9 человек. За 2020 спасен один человек.

Сейчас сотрудники ОСВОД тестируют новое спасательное средство – специальный надувной плот. Он позволяет водолазам оперативно добираться до утопающего – под ним ледяной покров не трескается.

Сергей Кузьмич, водолаз спасательной станции «Зубренок»:

Состоит из двух частей, передвигается пошагово. Одна часть двигается, на другой части остаются спасатели. Добираемся таким образом до пострадавшего, транспортируем его на плот и в обратном порядке возвращаемся на сушу.