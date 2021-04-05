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«Состоит из двух частей, передвигается пошагово». Посмотрите, какое новое спасательное средство тестируют в ОСВОД

05 апреля 2021 18:53
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Новости Беларуси. На Дзержинском водохранилище провалился под лед и утонул 62-летний минчанин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его тело нашли лишь через несколько дней. Это уже пятый несчастный случай с начала 2021 года. Но, как свидетельствует статистика, количество погибших уменьшается. Профилактические мероприятия дают результат. Лучшей в минувшем сезоне признана спасательная станция «Зубренок» – здесь не зафиксировано ни одного несчастного случая.

Подробнее о ежедневной работе мядельских спасателей рассказала Вероника Сайко.

«Состоит из двух частей, передвигается пошагово». Посмотрите, какое новое спасательное средство тестируют в ОСВОД-1

Оздоровительный центр «Зубренок» – это настоящий город в городе. Здесь ежегодно отдыхают тысячи детей. С активными подростками не расслабишься, тем более центр находится на берегу озера Нарочь, а вода – это дополнительный источник опасности. Поэтому прямо на территории «Зубренка» располагается одноименная спасательная станция. Но, к счастью, инцидентов с воспитанниками центра за последние годы не было. Дает плоды ежедневная профилактическая работа.

«Состоит из двух частей, передвигается пошагово». Посмотрите, какое новое спасательное средство тестируют в ОСВОД-4

Вероника Сайко, корреспондент:
Радиус ответственности спасателей – 1 200 метров. Это не только береговая линия «Зубренка». Присматривать приходится и за взрослыми любителями зимней рыбалки.

«Состоит из двух частей, передвигается пошагово». Посмотрите, какое новое спасательное средство тестируют в ОСВОД-7

В 2021 году происшествий зарегистрировано не было. А вот 12 человек получили предупреждения за безответственное поведение на воде. Конечно, купальный сезон еще впереди. Но статистика улучшается.

«Состоит из двух частей, передвигается пошагово». Посмотрите, какое новое спасательное средство тестируют в ОСВОД-10

Александр Андреев, начальник спасательной станции «Зубренок»:
За 2019 год спасены были 9 человек. За 2020 спасен один человек.

«Состоит из двух частей, передвигается пошагово». Посмотрите, какое новое спасательное средство тестируют в ОСВОД-13

Сейчас сотрудники ОСВОД тестируют новое спасательное средство – специальный надувной плот. Он позволяет водолазам оперативно добираться до утопающего – под ним ледяной покров не трескается.

«Состоит из двух частей, передвигается пошагово». Посмотрите, какое новое спасательное средство тестируют в ОСВОД-16

Сергей Кузьмич, водолаз спасательной станции «Зубренок»:
Состоит из двух частей, передвигается пошагово. Одна часть двигается, на другой части остаются спасатели. Добираемся таким образом до пострадавшего, транспортируем его на плот и в обратном порядке возвращаемся на сушу.

«Состоит из двух частей, передвигается пошагово». Посмотрите, какое новое спасательное средство тестируют в ОСВОД-19

Тем не менее путь спасения тоже занимает какое-то время. А в ледяной воде каждая минута на счету. В 2021 году известно уже о пяти несчастных случаях. В 2020 погиб 61 человек. Поэтому не стоит надеяться только на спасателей, лучше заранее позаботиться о себе.

# Правила безопасности # общество # Вероника Сайко # Фотофакт

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