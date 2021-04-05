Игорь Луцкий: главным приоритетом будет являться работа в информационном поле, интернет, традиционные СМИ

Новости Беларуси. Кадровый понедельник. Изменения в руководстве Администрации Президента, двух министерствах и местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И все эти решения на фоне информационной войны. Во Дворце Независимости 5 апреля обсуждали и медийный суверенитет, и задачи для региональной власти.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Это даже не противоборство, это настоящая информационная война. Сегодня Президент акцентировал внимание: противостояние в медийной сфере только усилится. Сегодня же в штабе информационного фронта новый генералитет. Примечательно, в трудовых биографиях назначенцев значится работа на СТВ.

Евгений Пустовой:

Эти кадры всегда в кадре. Начнем теперь уже с бывшего министра информации Игоря Луцкого. Именно период его нахождения в должности стал самым сложным. За всю историю суверенной Беларуси такого информационного прессинга страна еще не испытывала. Но то ли еще будет, предупреждает глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния. И, конечно, каждого человека сейчас, который будет заниматься этим, ну, буду говорить, противодействием, их немного, подбираем уже, выкристаллизовывая из общества, наверное, из тысяч человек одного. Вам обоим предстоит организовывать этот процесс. Вы как человек, поработавший в Мининформе, можете многое посоветовать, подсказать, где-то, может быть, и подключиться к каким-то вопросам – без этого нельзя. А Владимир Борисович как сильнейший, один из ведущих политологов, журналистов и политиков может подставить плечо в любое время в этой организационной структуре, которую вам придется вдвоем выстраивать. Игорь Луцкий: важна выработка стратегических направлений в условиях нынешней информационной войны

Евгений Пустовой:

Игорь Луцкий министром информации стал ровно 10 месяцев назад. Тогда глава государства посетовал: «Министерство информации не видно. Хотелось бы, чтобы мы его увидели».

Евгений Пустовой:

Новый министр сделал Мининформ более заметным. Ведомство выступило против информационного беспредела и вранья. Именно Игорь Луцкий через суд добился, чтобы один из здешних порталов, ставших агиткой по свержению власти, лишился статуса СМИ. В силе информации, выраженной в гигабайтах, Игорь Луцкий убедился еще будучи генеральным директором СТВ. При нем канал занял лидирующие позиции в интернет-пространстве.

Александр Лукашенко:

Непросто было найти в Администрацию Президента человека, который бы занимался организацией этого процесса. Как человек надежный, идеологически выверенный, выдержанный – тут у меня сомнения нет. Как организатор вы все-таки были причастны к этому. Вы видели с позиции Администрации Президента, на других должностях эту работу. Ну уже, можно сказать, несмотря на возраст, закоренелый чиновник. Вам, наверное, будет в этом строю уже легче, поскольку вы, ну если не были на таком уровне в строю, то видели его, со стороны анализировали.

Евгений Пустовой:

Трудовая деятельность Игоря Луцкого начиналась в Администрации Президента. Сюда, на Карла Маркса, 38, он и вернулся. Только уже в качестве заместителя главы политического штаба Президента.