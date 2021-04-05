В Беларуси изменятся границы Витебской, Гомельской и Могилёвской областей

Новости Беларуси. В Беларуси изменяются границы трех областей: Витебской, Гомельской и Могилевской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси изменяются границы трех областей: Витебской, Гомельской и Могилевской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Указ Президента об административно-территориальном устройстве уточняет контуры регионов, установленные еще 50-е годы XX века. С того времени на местности произошли изменения. Речь идет о таких ориентирах, как реки, каналы, дороги, лесные массивы.
Для современного определения контура границ использованы новейшие возможности дистанционного зондирования Земли. Два года назад аналогичным указом были оптимизированы границы Брестской, Гродненской и Минской областей и их районов.