В Беларуси изменятся границы Витебской, Гомельской и Могилёвской областей

Новости Беларуси. В Беларуси изменяются границы трех областей: Витебской, Гомельской и Могилевской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указ Президента об административно-территориальном устройстве уточняет контуры регионов, установленные еще 50-е годы XX века. С того времени на местности произошли изменения. Речь идет о таких ориентирах, как реки, каналы, дороги, лесные массивы.