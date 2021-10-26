Состава преступления не найдено. СК назвал причины крушения военного самолёта в Барановичах

Новости Беларуси. Следственный комитет назвал причины крушения военного самолета в Барановичах. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, трагедия произошла 19 мая. Экипаж самолета Як-130 в составе командира звена учебно-боевой эскадрильи Андрея Ничипорчика и пилота Никиты Куконенко выполнял плановый учебно-тренировочный полет, во время которого возникла неисправность.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Все обстоятельства трагедии устанавливались совместно с комиссией Минобороны. Допрошено более 100 человек, тщательно изучены эксплуатационная и техническая документации самолета. К материалам дела приобщены переговоры летчиков и диспетчеров, видеозаписи произошедшего, а также заключения комитета судебных экспертиз. Состава преступления не найдено.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

В ходе следствия достоверно установлено, что командиром экипажа, летчиком, лицами из числа инженерно-технического состава, которые производили обслуживание самолета, лицами, ответственными за организацию полета нарушений, которые стоят в прямой причинной связи с авиакатастрофой, повлекшей гибель двух летчиков и иные тяжкие последствия, не допущено. Причина трагедии – отказ системы управления самолетом.