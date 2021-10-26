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Состава преступления не найдено. СК назвал причины крушения военного самолёта в Барановичах

26 октября 2021 10:28
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Новости Беларуси. Следственный комитет назвал причины крушения военного самолета в Барановичах. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состава преступления не найдено. СК назвал причины крушения военного самолёта в Барановичах-1

Напомним, трагедия произошла 19 мая. Экипаж самолета Як-130 в составе командира звена учебно-боевой эскадрильи Андрея Ничипорчика и пилота Никиты Куконенко выполнял плановый учебно-тренировочный полет, во время которого возникла неисправность.

Состава преступления не найдено. СК назвал причины крушения военного самолёта в Барановичах-4

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Все обстоятельства трагедии устанавливались совместно с комиссией Минобороны. Допрошено более 100 человек, тщательно изучены эксплуатационная и техническая документации самолета. К материалам дела приобщены переговоры летчиков и диспетчеров, видеозаписи произошедшего, а также заключения комитета судебных экспертиз. Состава преступления не найдено. 

Состава преступления не найдено. СК назвал причины крушения военного самолёта в Барановичах-7

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
В ходе следствия достоверно установлено, что командиром экипажа, летчиком, лицами из числа инженерно-технического состава, которые производили обслуживание самолета, лицами, ответственными за организацию полета нарушений, которые стоят в прямой причинной связи с авиакатастрофой, повлекшей гибель двух летчиков и иные тяжкие последствия, не допущено. Причина трагедии – отказ системы управления самолетом.

Состава преступления не найдено. СК назвал причины крушения военного самолёта в Барановичах-10

На принятие решения у летчиков было всего 40 секунд. Это установлено следствием. Экипаж до последнего уводил самолет от жилых домов. И только убедившись в безопасности траектории падения, летчики приняли решение катапультироваться. Это подтверждает и запись переговоров пилотов, и видео очевидцев, которые ранее оказались в распоряжении нашего телеканала.

О чём говорили лётчики на борту упавшего самолёта в Барановичах? Последняя минута. Чёрный ящик – подробнее в видеоматериале

# Авиакатастрофа # общество # Юлия Гончарова # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Фотофакт

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