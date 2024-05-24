Состав делегаций внушительный. Как готовятся к переговорам Лукашенко и Путина?
Президент России с официальным визитом 24 мая в Минске. Владимир Путин накануне прибыл в Беларусь, и поздним вечером состоялись переговоры главы нашего государства и его коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исходя из сказанного, лидеры планируют обсудить интеграционную повестку, промышленную кооперацию. Кроме того, в ходе кратких обсуждений лидеров Союзного государства все внимание было безопасности.
Визит носит статус официального и предполагает красивую церемонию встречи. Рота почетного караула уже в атриуме Дворца Независимости.
Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:
Во Дворце Независимости готовиться ко встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко начали еще накануне, хотя отдельные, как всегда, рассуждают, что визит не анонсированный. Но для тех, кто следит за повесткой, визит как минимум прогнозируемый. Еще 9 Мая в Москве оба лидера заявили, что Беларусь присоединилась к России во втором этапе учений по вопросам применения нестратегического ядерного вооружения. И это значит, что вопросы безопасности требуют особенно пристального внимания со стороны двух президентов.
Накануне, во время встречи в аэропорту (Александр Лукашенко лично приехал приветствовать своего российского коллегу) Владимир Путин подтвердил эту информацию, заявив о том, что как раз таки в неформальной переговорной части главы государств подробнее обсудят вопросы безопасности. Сегодня же лидеров ожидает встреча в узком формате, а после – в широком. В этом зале лидеры проведут переговоры, состав делегаций будет очень внушительный. Так что ожидаем довольно продолжительный переговорный день. В завершение Александр Лукашенко и Владимир Путин сделают ряд заявлений для средств массовой информации. И есть ощущение, что ответят на вопросы журналистов. Будет очень интересно и насыщенно, обещаем держать в курсе.