Состав делегаций внушительный. Как готовятся к переговорам Лукашенко и Путина?

Президент России с официальным визитом 24 мая в Минске. Владимир Путин накануне прибыл в Беларусь, и поздним вечером состоялись переговоры главы нашего государства и его коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исходя из сказанного, лидеры планируют обсудить интеграционную повестку, промышленную кооперацию. Кроме того, в ходе кратких обсуждений лидеров Союзного государства все внимание было безопасности.

Визит носит статус официального и предполагает красивую церемонию встречи. Рота почетного караула уже в атриуме Дворца Независимости.

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

Во Дворце Независимости готовиться ко встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко начали еще накануне, хотя отдельные, как всегда, рассуждают, что визит не анонсированный. Но для тех, кто следит за повесткой, визит как минимум прогнозируемый. Еще 9 Мая в Москве оба лидера заявили, что Беларусь присоединилась к России во втором этапе учений по вопросам применения нестратегического ядерного вооружения. И это значит, что вопросы безопасности требуют особенно пристального внимания со стороны двух президентов.