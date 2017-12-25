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Представления батлейки, фуд-корты и рождественская ярмарка: праздничные гуляния развернулись в центре Минска

25 декабря 2017 16:28
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Новости Беларуси. В центре Минска 25 декабря с самого утра работает каток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на совсем не зимнюю погоду, настроение у отдыхающих отличное.

Представления батлейки, фуд-корты и рождественская ярмарка: праздничные гуляния развернулись в центре Минска-1

Положение арабеска, кораблик и спираль. А еще падения и взлеты. Чего здесь только не увидишь! На этой ледовой площадке в центре Минска сегодня нет проигравших. Есть только те, кто учится на своих ошибках и знает, что кабы не было зимы, было бы скучно.

Посетители катка:

Представления батлейки, фуд-корты и рождественская ярмарка: праздничные гуляния развернулись в центре Минска-4


Я катаюсь с открытием катка, примерно раза в 3 в неделю я прихожу на каток. И сегодня с удовольствием в Рождество посетил каток. А потом праздничный стол небольшой. Так мы отдыхаем.

Представления батлейки, фуд-корты и рождественская ярмарка: праздничные гуляния развернулись в центре Минска-6

Замечательное настроение, очень хорошая погода. Праздника сегодня очень хороший. Всех с Рождеством поздравляю. Счастья, здоровья, любви. Ну и побольше чтобы приходили на катки, занимались спортом. Очень здорово!

Представления батлейки, фуд-корты и рождественская ярмарка: праздничные гуляния развернулись в центре Минска-9

А после таких активных тренировок самое время подкрепиться. Неподалеку от ледовой площадки организован фуд-корт. В меню – традиционные зимние угощения. Рождественские пряники, блины и, конечно, ароматный горячий чай.

Представления батлейки, фуд-корты и рождественская ярмарка: праздничные гуляния развернулись в центре Минска-12

Анастасия Хоботова, СТВ:
Для тех, кто не успел купить новогодние подарки родным и близким, сегодня в центре города весь день работает рождественская ярмарка. Здесь найдутся сувениры на любой вкус: и домовенок – хранитель домашнего очага, и всевозможные поделки из дерева, и, конечно, символ наступающего 2018 года – друг человека – добрый верный пес.

Представления батлейки, фуд-корты и рождественская ярмарка: праздничные гуляния развернулись в центре Минска-15

Представления батлейки, фуд-корты и рождественская ярмарка: праздничные гуляния развернулись в центре Минска-17

Артисты народного кукольного театра – батлейки – сегодня устроили грандиозное шоу для школьников. В Верхнем городе несколько часов назад состоялось первое представление. И вот-вот начнется вторая часть мероприятия.

Представления батлейки, фуд-корты и рождественская ярмарка: праздничные гуляния развернулись в центре Минска-20

Елена Родионова, художественный руководитель ГУ «Минскконцерт»:
Для улиц этой новый формат – так называемый площадной театр. Новые светодиодные декорации, пиротехнические спецэффекты, световые эффекты. Всё красочно, театрализовано, весело и, я думаю, что интересно.

Праздничная программа в столице расписана до конца января. Занятия по душе найдут и взрослые, и дети. Заряд бодрости можно будет получить на катке, а согреться – во время доброго новогоднего представления.

# общество # Народные гуляния # Фотофакт # Анастасия Хоботова # Елена Родионова

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