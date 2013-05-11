Соседи инвалида, 9 лет не выходившего на улицу, против того, чтобы ступенька в подъезде стала ниже на 5 см

Новости Минска. Все мы - узники совести, только одни на строгом режиме, а другие - на вольном поселении. Герой этого сюжета стал узником по воле коммунальных работников, о совести которых речь не пойдет. В силу ее отсутствия.

Будни, а в прочем и выходные, минчанина Чередниченко Евгения Сергеевича много лет проходят по одинаковому сценарию: чтение газет, общение с пожилой матерью и созерцание природы… за оконными стеклами. С рождения за Евгением закреплен диагноз «спастический тетрапарез».

Спастический тетрапарез - заболевание, при котором происходит обессиливание двигательной функции в результате поражения нервной системы. Тетрапарез – это парез всех четырех конечностей. При такой форме болезни частично не функционируют обе руки и обе ноги.

Евгений Сергеевич – инвалид с детства. И к малоподвижному образу жизни как-то привык. Самой большой радостью мужчины был выход из подъезда на улицу. Однако вот уже 9 лет Евгений – затворник в собственной квартире…

Евгений Чередниченко:

В 2004 году у нас был сделан ремонт, после ремонта я спускаться не могу с лестницы, и дело в том, что у меня ограничено движение после операции. Операции были сделаны по поводу исправления искривлений, которые у меня были в коленных суставах и голеностопе.

До злосчастного капитального ремонта Евгений мог самостоятельно спускаться по лестнице подъезда и выходить на улицу. Жизнь пошла кувырком всего из-за одной ступеньки. Во время ремонта ее сделали чуть выше.

Евгений Чередниченко:

Поднялась на 5 см, как раз вот это и служит мне препятствием спускаться по лестнице. Я совсем не могу выходить, абсолютно, я, когда пытаюсь спуститься, падаю, потому что уходит нога сильно вниз, у меня получается дисбаланс равновесия, и я выйти не могу. Я 9 лет сижу.

Евгений уже и не помнит, сколько раз он падал, пытаясь выйти на улицу. Соседи, конечно, помогали подняться, но ведь не назначишь дежурного. Сколько раз мужчина беспомощно лежал в ожидании помощи - не счесть… Единственный родственник - слабослышащая и слабопередвигающаяся престарелая мама. Хорошо хоть, социальный работник продукты и лекарства приносит. Ограниченность привела к новой беде.

Евгений Чередниченко:

Приходили врачи и застали меня в таком состоянии, у меня, оказывается, развивается гиподинамия ввиду того, что я столько лет сижу. Активности, которая у меня раньше была, когда мне было 21 год, у меня ее практически нету.

К слову, в подъезде, где проживает инвалид 1 группы, нет не только пандуса, но даже и лестничных перил, которые смогли бы хоть как-то облегчить путешествие на такую желанную волю. Многочисленные попытки достучаться до ЖЭС заканчивались провалом…

Евгений Чередниченко:

Мне один из представителей ЖЭС-25 ответил: «Для одного инвалида портить интерьер мы не будем, то есть это заново все надо переделывать, всю эту лестницу...». У меня нет даже возможности, предпосылок, выйду ли я когда-нибудь из этого подъезда.

Нельзя так думать, но любопытно, как бы заговорил чиновник, если бы он оказался единственным инвалидом в своем подъезде? Наверняка, меньше всего он думал бы о интерьере. В общем, не найдя согласия, Евгений обратился на горячую линию СТВ. Переговоры трех стороны мирными никак не назовешь.

Татьяна Чередниченко:

Раз «подушка» поднялась, значит, стало туда ногу ниже опускать. Вы понимаете или нет? Это же простая истина, это же видно, вот же полоса эта... Вот ступенька, вот тут не было этой площадки, он же сходил. А так попытались, чуть не упали, чуть не разбились... Как быть? 9 лет ничего такого нету. Это же мучение!

Директор ЖЭС-25, внимательно отсмотрев лестницу, резюмировал: высота всех ступеней одинакова, они находятся на одном уровне. Но ведь вопрос не в сантиметрах, а в том, что Евгению Сергеевичу невозможно попасть на улицу.

Сергей Ляхарь, директор ЖЭС №25 Советского района города Минска:

Если что-то можно сделать, это установить опалубку и увеличить «подушку» бетонным раствором на 5-6 см. Это можно сделать. Можно установить.

Что ж это серьезное мужественное решение, которого так ждал 9 лет Евгений. Действительно, пара рабочих рук, мешок цемента и несколько увеличенных по высоте ступенек превратили бы Евгения из арестанта в жильца. Впрочем, как оказалось, решение руководителя было поспешным.

Сергей Ляхарь, директор ЖЭС №25 Советского района города Минска:

Если мы произведем увеличение ступеней, сделаем опалубку и произведем бетонирование, то это создаст определенные неудобства для остальных жильцов данного подъезда. Они категорически против, я со многими беседовал по этому вопросу.

Но ведь здоровым людям не принципиально, по каким ступеням спускаться, они сойдут по ним в любом случае. А то, что инвалид задыхается в собственной квартире, жильцов дома по Гикало, 10, интересует мало.

Маргарита Нога, жительница дома по улице Гикало, 10:

Нам не нужно увеличение ступенек. Нас все вполне устраивает. И дети, когда маленькие были, на колясках… Не нужно, зачем? Оно вполне то, что нам нужно.

Дико звучит… Действительно, зачем? Так сидит себе инвалид дома и не портит пейзаж, и детям не надо объяснять, почему дядя так ходит, и что у него с ножками. Такое чувство, что все живут одним днем. Неужели для того, что бы в доме проснулось милосердие одного инвалида мало? Их надо десять? Двадцать? В каждой квартире, что ли?

Сергей Ляхарь, директор ЖЭС № 25 Советского района города Минска:

Если нужно сделать увеличение данных ступеней, я проведу собрание с жильцами подъезда, то есть каждый жилец данного подъезда выскажет свое мнение. Требуется это увеличение или нет. Если они изъявят желание, я данный вид работ выполню.

В данном подъезде – 20 квартир. Если жильцы 11 проголосуют за изменение ступенек - новой жизни Евгения Сергеевича быть. Однако и тут опасаемся, что директор вновь изменит свою позицию в данном вопросе. Тогда придется инвалиду еще десяток лет томиться в пыли и тоске. Кстати, согласно статистике, ежегодно в Беларуси становится больше на 400 инвалидов-колясочников, то есть работы для коммунальщиков и строителей – непочатый край.

Елена Мойсейчик, юрист:

Евгению Сергеевичу я бы посоветовала все-таки не общаться с ЖЭСом 9 лет, и на протяжении 9 лет о чем-то просить, а посоветовала бы в письменном виде обратиться в администрацию того района, где он проживает.

Решив не ограничиваться словами, мы помогли Евгению Сергеевичу написать заявление на имя главы администрации Советского района города Минска, не забыв упомянуть в нем о Законе о социальной защите инвалидов. Надеемся, районным чиновникам будет сложно закрыть глаза на проблемы инвалида, а особенно, учитывая наличие в Беларуси государственной программы по созданию безбарьерной среды на 2011- 2015 годы. И пускай кто-то попробует воспрепятствовать инвалиду Евгению Чередниченко реализовать его право на реализацию гражданской, экономической, политических и других прав, предусмотренных Конституцией и законами Республики Беларусь.

После выхода сюжета в эфир мы обязательно, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №630 от 5 декабря 1997 года, отправим запрос в городские и районные органы. И будем ждать ответа. А лучше – помощи, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.

Падающего подтолкни… Пусть гибнут слабые и уродливые - первая заповедь нашего человеколюбия... Что вреднее любого порока? - сострадать слабым и калекам - христианство. Так говорил Ницше.

Когда философ заболел множеством болезней, в том числе и психических, и попал в больницу, где стал слабым калекой, как вы считаете, как бы он хотел, что бы ему помогли – по-христиански или по-ницшеански?