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Спасательные станции Бреста перешли на усиленный режим работы

11 мая 2013 14:26
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Новости Беларуси. С приходом тепла у спасателей, в буквальном смысле, начинается горячая пора. Чем выше поднимается столбик термометра, тем больше желающих открыть купальный сезон. В связи с этим, спасательные станции перешли на усиленный режим работы.

Александр Сегенюк, начальник Брестской областной маневренно-поисковой  группы:
Если вдруг человек терпит бедствие  и тонет, ложится на грунт, то работники спасательной станции в течении 5 минут должны извлечь человека из-под воды, оказать ему первую медицинскую помощь. И в зависимости от ситуации направить или в медицинское учреждение, или принять другие меры для сохранения его жизни.

Владимир Слодинский, матрос-спасатель:
Был такой случай. Пришел парень из армии, ему девчонка изменила или что. Он это узнал. Зашел на мост, бросил паспорт на проезжую часть и спрыгнул в воду. 

Таких историй у Владимира Георгиевича не один десяток. За более чем 10-летний стаж работы,  на счету у сотрудника  ОСВОДа  не одна спасенная жизнь.  Во многих случаях,  уверен спасатель, трагедии можно было бы избежать.

Спасатели признаются, одна из главных проблем —  граждане в подпитии. Градус напитков поднимает настроение, но   притупляет осторожность. Не менее серьезная проблема:  самостоятельно отдыхающие на реке дети.

Александр Сегенюк, начальник Брестской областной маневренно-поисковой  группы:
Юношеский и детский максимализм  не предполагает,  что они могут погибнуть. Поэтому они соответственно купаются, прыгают,  и это ведет к тому, что дети гибнут.   

Ежегодно вода уносит не один десяток жизней. Только в Брестской области в прошлом году летом утонуло 17 человек. Посты спасателей есть на каждом городском пляже. Вместе с водолазами круглосуточное дежурство несут и медработники, сообщили  в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Водоемы Беларуси # Александр Сегенюк

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