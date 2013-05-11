Спасательные станции Бреста перешли на усиленный режим работы

Новости Беларуси. С приходом тепла у спасателей, в буквальном смысле, начинается горячая пора. Чем выше поднимается столбик термометра, тем больше желающих открыть купальный сезон. В связи с этим, спасательные станции перешли на усиленный режим работы.

Александр Сегенюк, начальник Брестской областной маневренно-поисковой группы:

Если вдруг человек терпит бедствие и тонет, ложится на грунт, то работники спасательной станции в течении 5 минут должны извлечь человека из-под воды, оказать ему первую медицинскую помощь. И в зависимости от ситуации направить или в медицинское учреждение, или принять другие меры для сохранения его жизни.

Владимир Слодинский, матрос-спасатель:

Был такой случай. Пришел парень из армии, ему девчонка изменила или что. Он это узнал. Зашел на мост, бросил паспорт на проезжую часть и спрыгнул в воду.

Таких историй у Владимира Георгиевича не один десяток. За более чем 10-летний стаж работы, на счету у сотрудника ОСВОДа не одна спасенная жизнь. Во многих случаях, уверен спасатель, трагедии можно было бы избежать.

Спасатели признаются, одна из главных проблем — граждане в подпитии. Градус напитков поднимает настроение, но притупляет осторожность. Не менее серьезная проблема: самостоятельно отдыхающие на реке дети.

Александр Сегенюк, начальник Брестской областной маневренно-поисковой группы:

Юношеский и детский максимализм не предполагает, что они могут погибнуть. Поэтому они соответственно купаются, прыгают, и это ведет к тому, что дети гибнут.

Ежегодно вода уносит не один десяток жизней. Только в Брестской области в прошлом году летом утонуло 17 человек. Посты спасателей есть на каждом городском пляже. Вместе с водолазами круглосуточное дежурство несут и медработники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.