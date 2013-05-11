Замглавы администрации Заводского района ответил на вопросы горячей линии СТВ по своей территории

Новости Беларуси. Он всегда считался промышленным гигантом Минска, однако уже в 2014 году в современной спортивной арене там будут принимать участников и гостей чемпионата мира по хоккею. Вот такая тематическая рокировка произошла с Заводским районом Минска. При этом свое лидерство в объемах промышленного производства он сохраняет. Помимо визитной карточки - МАЗа и прочих крупных заводов свободная экономическая зона «Минск» включает порядка 100 предприятий. О том, что находится в Заводском районе Минска кроме заводов, в программе «Большой город» на СТВ рассказал Андрей Лобович - первый заместитель главы администрации Заводского района. Кроме того, Андрей Валентинович ответил на вопросы по району, которые поступили на горячую линию СТВ.