Сорваны крыши, порваны линии электропередач: в Минской области устраняют последствия непогоды

Новости Беларуси. Похолодание, которое пришло на смену рекордной жаре, принесло с собой дожди и сильный ветер. В результате более 300 населенных пунктов Минской области пострадали от грозы.

Без электроснабжения оказались фермы, образовательные учреждения. Отключения электричества произошли в Вилейском, Копыльским, Логойском, Минском, Молодечненском, Пуховичском и Смолевичском районах.

Мощный ветер повредил 11 зданий в Столбцовском, Пуховичском и Копыльском районе. Ремонтные бригады сейчас накрывают крыши новым шифером, а энергетики восстанавливают подачу света в пострадавшие населенные пункты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Шквалистого ветра не выдержала водонапорная башня, расположенная на территории молочно-товарной фермы «Поповцы» в Копыльским районе. 10-метровая металлическая конструкция упала рядом с сельскохозяйственными постройками.

Башня питала водой 5 зданий ферм, однако на работу комплекса ЧП не повлияло. Сотрудниками сельхозпредприятия организован подвоз воды. Обошлось без пострадавших.