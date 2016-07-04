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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 3 июля: День Независимости и восприятие своего суверенитета

04 июля 2016 11:34
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3 июля один из самых главных, если не самый главный праздник нашей страны – День Республики. Более того, 25 лет независимости. Фактически юбилей. Как мы воспринимаем свой суверенитет? Что дает нам понимать, что мы сильное и независимое государство? Кому и что демонстрирует военный парад?

Гости в студии:

Николай Ладутько, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор ОАО «Мотовело»;

Николай Чергинец, председатель ОО «Союз писателей Беларуси»;

Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент;

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Либерально-демократической партии;

Николай Щербаченя, заместитель главного редактор газеты «Сельская газета»;

Александр Карлюкевич, директор-главный редактор издательского дома «Звязда».

# общество # День Независимости 3 июля 2016

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