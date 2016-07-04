В праздновании Дня Независимости Беларуси в Минске приняли участие порядка 680 тысяч человек

Новости Беларуси. В праздновании Дня Независимости Беларуси только в Минске приняли участие порядка 680 тысяч человек. Мероприятия 3 июля растянулись на весь день. Самыми массовыми стали парад и традиционный вечерний концерт у стелы «Минск – город-герой».

Финальному красочному фейерверку предшествовала акция «Споем гимн вместе». Одновременно с Минском главный музыкальный символ страны звучал во всех уголках республики.

Такая традиция исполнения гимна в День Независимости возникла еще в 2007 году. В столице, несмотря на погоду, акция у стелы «Минск-город герой» в этот вечер собрала порядка 250 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.