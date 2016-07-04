Купалье отметили в усадьбе белорусского художника Романа Заслонова под Парижем

Новости Беларуси. Во Франции отметили Купалье. Поиски цветка счастья, хороводы и прыжки через костёр. Необычные для этих мест забавы встречали гостей праздника. Его в третий раз организовало посольство нашей страны во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всё происходило в пригороде Парижа в усадьбе белорусского художника Романа Заслонова. Он не первый год живёт за границей, но не забывает о традициях родной земли. Их поддерживают и другие наши соотечественники. Впрочем, некоторые французы благодаря этому впервые открывают для себя Беларусь.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полночный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Для нас, для беларускіх дыпламатаў, вельмі важна, што беларусы, якія пражываюць у Францыі, падтрымалі нашу ініціатыву і беларускае Купалле ў гэтай краіне стала традыцыйным. Калі мы можам паглядзець на тых, хто сабраўся сёння на гэтае свята ў вышыванках, беларускіх вышыванках, гэта і беларусы, і французы, якія любяць нашу Беларусь, якія хочуць пазнаць нашу культуру.