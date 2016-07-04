Прямой эфир

Купалье отметили в усадьбе белорусского художника Романа Заслонова под Парижем

04 июля 2016 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во Франции отметили Купалье. Поиски цветка счастья, хороводы и прыжки через костёр. Необычные для этих мест забавы встречали гостей праздника. Его в третий раз организовало посольство нашей страны во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всё происходило в пригороде Парижа в усадьбе белорусского художника Романа Заслонова. Он не первый год живёт за границей, но не забывает о традициях родной земли. Их поддерживают и другие наши соотечественники. Впрочем, некоторые французы благодаря этому впервые открывают для себя Беларусь.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полночный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:
Для нас, для беларускіх дыпламатаў, вельмі важна, што беларусы, якія пражываюць у Францыі, падтрымалі нашу ініціатыву і беларускае Купалле ў гэтай краіне стала традыцыйным. Калі мы можам паглядзець на тых, хто сабраўся сёння на гэтае свята ў вышыванках, беларускіх вышыванках, гэта і беларусы, і французы, якія любяць нашу Беларусь, якія хочуць пазнаць нашу культуру.

# общество # Павел Латушко # Купалье

Другие новости рубрики

Все новости
Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 3 июля: День Независимости и восприятие своего суверенитета
04 июля 2016 11:34

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 3 июля: День Независимости и восприятие своего суверенитета

В праздновании Дня Независимости Беларуси в Минске приняли участие порядка 680 тысяч человек
04 июля 2016 10:30

В праздновании Дня Независимости Беларуси в Минске приняли участие порядка 680 тысяч человек

Беларусь окажет гуманитарную помощь пострадавшей от наводнений и оползней Шри-Ланке
04 июля 2016 10:23

Беларусь окажет гуманитарную помощь пострадавшей от наводнений и оползней Шри-Ланке