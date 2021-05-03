Сорванные крыши, рухнувшие деревья и билборды. С какими разрушениями столкнулись белорусы из-за непогоды
Новости Беларуси. Рабочая неделя в Беларуси началась с непогоды и неприятных последствий от нее. Из-за сильного ветра зафиксировано множество случаев падения деревьев, в том числе на припаркованные автомобили, а также сорвавшиеся билборды и упавшие киоски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С трудностями столкнулось и авиасообщение.
Юлия Стриго о майских капризах подробнее.
Порывистый ветер дал о себе знать еще ночью. Так, на парковке магазина по улице Жиновича ветер перевернул ларек с цветами. Палатку просто сорвало с земли и опрокинуло на рядом припаркованную машину. Благо, автомобиль значительных повреждений не понес.
Куда серьезнее метеообстановка сложилась ближе к утру. Самолет «Белавиа», летевший из Грузии, из-за ветра не смог сесть в Национальном аэропорту в Минске. Boeing пришлось приземлиться на запасном аэродроме. Все последующие рейсы прошли в штатном режиме. Больше всех сюрпризов от непогоды получили автовладельцы.
Восстановлению не подлежит. Кто ответит за то, что на ваш автомобиль упало дерево?
Предотвратить угрозу жизни – задача МЧС. 3 мая в результате непогоды в столице спасателями была оказана помощь в четырех случаях по распиловке деревьев, упавших на проезжую часть, автомобили и на территории детских садов. Случаи зафиксированы в Заводском, Партизанском и Московском районах.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Также работники МЧС выезжали на демонтаж аварийной конструкции. В частности в одном из домов на улице Громова был оторван аварийный лист жести, который работники МЧС снимали для того, чтобы не было чрезвычайных и серьезных последствий.
Сегодня в Минске коммунальные службы взялись за укрепление городского оформления и билбордов.
А вот в Бресте рекламные конструкции не выдержали напора ветра. В областном центре в борьбу с последствиями непогоды также вступили спасатели. Шквал ветра вырвал огромное дерево прямо с корнем. В результате пострадал один из припаркованных автомобилей.
В Брестском районе порывом ветра была сорвана крыша на хозпостройке и поврежден забор.
Обломки ветвей затруднили движение на трассах и в городской черте, а жители региона испытали перебои с подачей электричества.
Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:
За последние два дня спасатели Брестчины 22 раза выезжали на оказание помощи населению. Они убирали деревья, упавшие на дорогу и перегородившие проезжую часть, деревья, упавшие на жилые дома и заборы. В трех случаях предотвратили падение деревьев, а в одном случае огородили аварийный билборд. К счастью, пострадавших нет, зарегистрирован один факт повреждения автомобиля в Барановичах в результате падения дерева.
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра синоптики объявили 2 мая. Местами его скорость достигает около 20 м/с. Виной тому циклон «Даниэль», который пришел в Беларусь этой ночью. Он сопровождается не только порывистым ветром, но и интенсивным дождем и мокрым снегом.
На 4 мая прогноз останется прежним (подробнее здесь).
Весенние капризы стоит переждать, сохраняя элементарные правила: в ветреную погоду держаться подальше от шатких конструкций и не оставлять авто вблизи деревьев, теплее одеваться и в случае какой-либо угрозы обращаться к спасателям.