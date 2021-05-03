Сорванные крыши, рухнувшие деревья и билборды. С какими разрушениями столкнулись белорусы из-за непогоды

Новости Беларуси. Рабочая неделя в Беларуси началась с непогоды и неприятных последствий от нее. Из-за сильного ветра зафиксировано множество случаев падения деревьев, в том числе на припаркованные автомобили, а также сорвавшиеся билборды и упавшие киоски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С трудностями столкнулось и авиасообщение.

Порывистый ветер дал о себе знать еще ночью. Так, на парковке магазина по улице Жиновича ветер перевернул ларек с цветами. Палатку просто сорвало с земли и опрокинуло на рядом припаркованную машину. Благо, автомобиль значительных повреждений не понес.

Куда серьезнее метеообстановка сложилась ближе к утру. Самолет «Белавиа», летевший из Грузии, из-за ветра не смог сесть в Национальном аэропорту в Минске. Boeing пришлось приземлиться на запасном аэродроме. Все последующие рейсы прошли в штатном режиме. Больше всех сюрпризов от непогоды получили автовладельцы.

Восстановлению не подлежит. Кто ответит за то, что на ваш автомобиль упало дерево?

Предотвратить угрозу жизни – задача МЧС. 3 мая в результате непогоды в столице спасателями была оказана помощь в четырех случаях по распиловке деревьев, упавших на проезжую часть, автомобили и на территории детских садов. Случаи зафиксированы в Заводском, Партизанском и Московском районах.