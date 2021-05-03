Восстановлению не подлежит. Кто ответит за то, что на ваш автомобиль упало дерево?

Новости Беларуси. Рабочая неделя в Беларуси началась с непогоды и неприятных последствий от нее. Из-за сильного ветра зафиксировано множество случаев падения деревьев, в том числе на припаркованные автомобили, а также сорвавшиеся билборды и упавшие киоски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Стриго, корреспондент:

Один из самых страшных случаев произошел утром 3 мая на улице Берута. Вот так выглядят последствия сильного ветра. Массивное дерево упало прямо на припаркованный автомобиль. К сожалению, теперь он восстановлению не подлежит.

Для Дмитрия это утро началось точно не с кофе, а с пронзающей сигнализации. В 5.30 утра он застал свою машину прижатой деревом к асфальту. Оценив произошедшее визуально, понял: восстановить машину не получится.

Дмитрий Адаменко:

Первый раз такое. Видели в кино было, а сегодня увидели, как это происходит со своими автомобилями. Крыша ушла, достать ничего не можем, открыть машину мы не можем, потому что крышей придавило все сиденья, все двери вот пошли, все ушло. Вот дерево, которое называется деревом, – труха. Оно все полностью такое. Корней нет, просто нет. Там просто труха лежит. От старости дерево просто вырвало. У нас же есть контролирующие органы, которые занимаются, должны заниматься такими деревьями.

За старые и прогнившие деревья, которые наиболее уязвимы в ветреную погоду, действительно отвечают коммунальные службы. Они должны вовремя их спиливать. Но и здесь не все так просто. «Отчаиваться не стоит, ещё май своё возьмёт и тепло будет». Что говорит о погоде в Беларуси начальник службы метеопрогнозов Белгидромета

Татьяна Собина, исполняющий обязанности начальника отдела по благоустройству ЖКХ №1 Фрунзенского района:

Явных повреждений у дерева не было. На корневой системе этого дерева имелись следы повреждения стволовой гнилью. Поэтому визуально отнести к категории опасных – я бы его не отнесла. Поэтому вот так, стихийное бедствие. Никто не застрахован, и мы тоже. На Пушкина, 21 и на Одинцова, 36/1 деревья упали у нас сегодня. Но на зеленую зону – слава богу, не пострадал никто.